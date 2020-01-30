Güne Başlarken | 30 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 30 Ocak günü saat 07.17’de dolar 5,73 TL’den işlem görürken, euro ise 6,1 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 4°C, 8°C

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 8°C, 10°C

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12°C, 17°C

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 9°C, 18°C

Antalya: Yağışların sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Samsun: Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 11°C, 12°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9°C, 14°C

Erzurum: Öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı -7°C, 2°C

Diyarbakır: Öğle saatlerinde sonra yağmurlu 0°C, 8°C

30 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Sizi ne etkilediyse günün konusu o oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.

BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için sadece size ait olan zamanlardan sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirebilirsiniz.

İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz.

YENGEÇ: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şey çok daha anlamlı oluyor, biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk yaşamanıza neden olacak. Dağınıklık size çok şey kaybettirebiliyor.

ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan çekinmediğiniz için tepki alıyorsunuz.

BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme duygunuzu kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

AKREP: Bugün çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinize çekeceksiniz. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.

OĞLAK: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz, yeni bir başlangıç yapacağınız bir gündesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girdiniz. Disiplin önemli.

KOVA: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlarınız güçlenebilir.

BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız size yarardan çok zarar veriyor.

Bugün;

Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasını kararlaştırdılar. 1919

Adolf Hitler Almanya şansölyesi oldu. 1933

Türkiye'de pasta yapımı ve ticareti yasaklandı, stokçulara uygulanacak cezalar belirlendi. 1942

Hindistan lideri Mahatma Gandhi Yeni Delhi'de öldürüldü. 1948

Sovyetler Birliği Kuzey Vietnam rejimini tanıdı; Fransa Sovyetler Birliği'ni protesto etti. 1950

Türkiye'de ilk böbrek nakli Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde yılında bugün Yusuf Özer adlı hastaya yapıldı. Ancak Yusuf Özer, kendisine takılan böbreğin bir akıl hastasından alındığını öne sürerek savcılığa başvurdu. 1969

Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmaları Yabancı Sermaye ile ilgili kanun kapsamına alındı. Banka şubelerine kârlarını transfer etme hakkı tanındı. 1980

Bakanlar kurulu askerlik yasasındaki yeni düzenlemeyi onayladı. Çağdışı kalma yaşı 46'dan 41'e indirdi, mesleği öğretmen olanlar askerliğini öğretmen olarak yapacak; her isteyen bedelli askerlikten yararlanacak. 1987

Ünlü karikatürist Ali Ulvi Ersoy 74 yaşında İstanbul'da öldü. 1998

Irak'ta 50 yıldır ilk kez çok partili seçimler yapıldı. Sünniler seçimi boykot etti. Seçimin galibi Şiiler oldu. Celal Talabani, ülkenin ilk Kürt devlet başkanı seçildi. Şii İbrahim Caferi de başbakan oldu. 2005

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