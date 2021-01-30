Güne Başlarken | 30 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti çalışmalarına başladı.

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray, yeni transfer Onyekuru'nun attığı 2 golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Gaziantep'in tek golü Maxim'in penaltı golüyle geldi.

Galatasaray, Mbaye Diagne’nin sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’a kiralandığını açıkladı. Anlaşmaya göre İngiliz ekibi, sarı kırmızılı takıma 1,4 milyon Pound geçici transfer ücreti ödeyecek.

Rusya´da eski eşinin oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva (35) kız çocuğu dünyaya getirdi. Tepkilere aldırış etmeyen çift, kız çocuklarına kavuştukları anı sosyal medyadan paylaştı.

Güne Dair Notlar

28 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,32 TL euro ise 8,88 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 11°C Antalya, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6°C, 15°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların Ankara'nın kuzey çevrelerinde (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Kazan) yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. -2°C, 5°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 5°C, 12°C Diyarbakır, Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu. 2°C, 9°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bir ilişkiyi bitirmeye karar vermek yeterince zordur. Ayrılık sonrası süreci yaşamak biraz daha zordur. Peki bir şans daha vermek? İşte o da epey zor bir durumdur. Her ne kadar “Ex’ten next olmaz” denilse de bazı işaretler eski ilişkinizin bir şansı daha hak ettiğini gösterebilir. Mehmet Coşkundeniz'in yazısı....

Günün kitabı

Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler / Doğan Cüceloğlu

“Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu?”

30 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Aşkta değişimden hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Savaşçı Mars, size olumlu motivasyon sağlıyor. İyi bir konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.

BOĞA: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.

İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmanızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Bu dönem yüksek hedefleriniz var.

YENGEÇ: Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek.

ASLAN: Duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirmek için önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

BAŞAK: Tartışma ortamlarından uzak kalın. Güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşı vermemelisiniz. Duygularınızı rahat şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.

TERAZİ: İşbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymamalı ve fikrinizi kimseyle paylaşmamalısınız.

AKREP: Yaşamda kendi değer yargılarından yola çıkıp da hatalarını sizin kadar sahiplenen az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

YAY: Çevre bağlantılarınızı sistemli şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var.

OĞLAK: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin.

KOVA: Mükemmele kavuşmak zaman alacak. Kendinize sorduğunuz sorular önemli unutmayın. Çevrenize çekici geleceksiniz. Bugünlerde eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.

BALIK: Bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevre ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Diyetinize çok dikkat edin ve yürüyüşler yapın. Bünyenizi fazla yormamalısınız.