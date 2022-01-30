Güne Başlarken | 30 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Düzce’de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis sebebi ile göz gözü göremedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devlet hastanesine kontrol amacıyla gelen Emre-Selcan Deniz çiftinin anne karnında ölen ve dün gece sezaryenle alınan bebekleri toprağa verildi.

Edirne’de, TIR’ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamzel Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu kaza yerinde öğrendi. Bulgar TIR sürücüsü Antoni Panayotov Todorov’un yapılan kontrolünde ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

İtalya’da devam eden cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 8’inci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki kızı ise zehirlendi. Ailenin Kovid- 19 karantinasında olduğu öğrenildi.

Güne Dair Notlar

30 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13, 55 TL euro ise 15, 11 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

30 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınızın öne çıkmasıyla ortam renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. Konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.

BOĞA: Duygusal iniş-çıkışlar yaşıyorsunuz. Çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların gidişatı sizin için önemli.

İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz güçlü. Çekiciliğinizi öne çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak.

YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışındasınız.

ASLAN: Duygusal konuların öne çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Beklenmeyen işler gündeme gelebilir. Olayları akışına bırakmalısınız.

AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgileneceksiniz. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı şekilde yaklaşıp yoğunlaşıyorsunuz.

YAY: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Bazı kişilerin sizden etkilenmeleri için çaba göstermemenize karşı size ilgileri fazla olacak.

OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.

KOVA: İlginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yolculukların size kazandıracağı maddiyatı bugünlerde gözden geçirmelisiniz.

BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.