Güne Başlarken | 30 Ocak 2022
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Ocak 2022, Pazar 07:42 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Düzce’de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis sebebi ile göz gözü göremedi.
- Antalya’nın Manavgat ilçesinde devlet hastanesine kontrol amacıyla gelen Emre-Selcan Deniz çiftinin anne karnında ölen ve dün gece sezaryenle alınan bebekleri toprağa verildi.
- Edirne’de, TIR’ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamzel Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu kaza yerinde öğrendi. Bulgar TIR sürücüsü Antoni Panayotov Todorov’un yapılan kontrolünde ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.
- İtalya’da devam eden cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 8’inci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi.
- Antalya’nın Serik ilçesinde, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki kızı ise zehirlendi. Ailenin Kovid- 19 karantinasında olduğu öğrenildi.
Güne Dair Notlar
- 30 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13, 55 TL euro ise 15, 11 TL.
Hava durumu ise şöyle:
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
30 Ocak günlük burç yorumları
KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınızın öne çıkmasıyla ortam renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. Konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.
BOĞA: Duygusal iniş-çıkışlar yaşıyorsunuz. Çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların gidişatı sizin için önemli.
İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz güçlü. Çekiciliğinizi öne çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak.
YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışındasınız.
ASLAN: Duygusal konuların öne çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.
TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Beklenmeyen işler gündeme gelebilir. Olayları akışına bırakmalısınız.
AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgileneceksiniz. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı şekilde yaklaşıp yoğunlaşıyorsunuz.
YAY: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Bazı kişilerin sizden etkilenmeleri için çaba göstermemenize karşı size ilgileri fazla olacak.
OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.
KOVA: İlginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yolculukların size kazandıracağı maddiyatı bugünlerde gözden geçirmelisiniz.
BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.