Türkiye Güne Başlarken | 30 Temmuz 2021

Güne Başlarken | 30 Temmuz 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 30 Temmuz 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

30 Temmuz 2021, Cuma 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

  • Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla YÖK Başkanlığı'na atandı.
  • Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Güne Dair Notlar

  • 30 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 47 TL euro ise 10, 06 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 24°C, 36°C  Az bulutlu ve açık
Antalya,  30°C, 44°C  Az bulutlu ve açık
Ankara,  18°C, 34°C  Az bulutlu ve açık
Trabzon, 23°C, 28°C  Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır, 26°C, 40°C  Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

30 Temmuz günlük burç yorumları

  • KOÇ: Bilinçaltınız yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermeyin. Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol almak zorundasınız.
  • BOĞA: Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok. Bazıları farklı gibi görünse de temelde ihtiyaçların aynı olması herkesi bir araya getiriyor. Bugün yerinizi güzel koruyorsunuz.
  • İKİZLER: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkış yapmak üzeresiniz. Mesleki başarınızı artırma çabanız herkesin dikkatini çekiyor. Görüştüğünüz kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakmanız sizi her anlamda mutlu edecek.
  • YENGEÇ: Kombinasyon burcunuz Balık’taki Neptün sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif anlamda gelişmeler var. Artık esnek düşünmenin zamanı geldi.
  • ASLAN: Yaşamınızı öne çıkaracak ve özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları yeniden irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirmelisiniz.
  • BAŞAK: Burcunuzda ilerleyen savaşçı Mars olumlu duygular veriyor. Bugün duygusal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz.
  • TERAZİ: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış anlaşılabilir. Bugün yapacağınız en güzel şey, kendinize göstereceğiniz özel ilgi olmalı.
  • AKREP: Kombinasyon burcunuz Balık’ta geri giden Neptün, cazibenizi olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Dostlarınızın gösterdikleri ilgi karşısında çok mutlu olacaksınız.
  • YAY: Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alacaksınız. Onların sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Aynı zamanda evinizi güzelleştirecek işler yapacaksınız. Sinir sisteminiz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.
  • OĞLAK: Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirmek adına yapacağınız iş birlikleri olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. İletişim konusunda epey şanlısınız.
  • KOVA: Maddi kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirin. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek bazı kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz. Alışveriş yapmak için uygun bir gün.
  • BALIK: Burcunuzda geri giden Neptün gezegeni sayesinde cazip ve çekici bir görünüm sergiliyorsunuz. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Güven duygusunun çok önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.

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