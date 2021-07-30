Güne Başlarken | 30 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Temmuz 2021, Cuma 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla YÖK Başkanlığı'na atandı.
- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Güne Dair Notlar
- 30 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 47 TL euro ise 10, 06 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 36°C Az bulutlu ve açık Antalya, 30°C, 44°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
30 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Bilinçaltınız yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermeyin. Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol almak zorundasınız.
- BOĞA: Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok. Bazıları farklı gibi görünse de temelde ihtiyaçların aynı olması herkesi bir araya getiriyor. Bugün yerinizi güzel koruyorsunuz.
- İKİZLER: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkış yapmak üzeresiniz. Mesleki başarınızı artırma çabanız herkesin dikkatini çekiyor. Görüştüğünüz kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakmanız sizi her anlamda mutlu edecek.
- YENGEÇ: Kombinasyon burcunuz Balık’taki Neptün sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif anlamda gelişmeler var. Artık esnek düşünmenin zamanı geldi.
- ASLAN: Yaşamınızı öne çıkaracak ve özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları yeniden irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirmelisiniz.
- BAŞAK: Burcunuzda ilerleyen savaşçı Mars olumlu duygular veriyor. Bugün duygusal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz.
- TERAZİ: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış anlaşılabilir. Bugün yapacağınız en güzel şey, kendinize göstereceğiniz özel ilgi olmalı.
- AKREP: Kombinasyon burcunuz Balık’ta geri giden Neptün, cazibenizi olumlu bir şekilde artırırken aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Dostlarınızın gösterdikleri ilgi karşısında çok mutlu olacaksınız.
- YAY: Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alacaksınız. Onların sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Aynı zamanda evinizi güzelleştirecek işler yapacaksınız. Sinir sisteminiz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.
- OĞLAK: Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirmek adına yapacağınız iş birlikleri olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. İletişim konusunda epey şanlısınız.
- KOVA: Maddi kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirin. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek bazı kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz. Alışveriş yapmak için uygun bir gün.
- BALIK: Burcunuzda geri giden Neptün gezegeni sayesinde cazip ve çekici bir görünüm sergiliyorsunuz. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Güven duygusunun çok önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.
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