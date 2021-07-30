Güne Başlarken | 30 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla YÖK Başkanlığı'na atandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.

dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

dileklerini iletti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Güne Dair Notlar

30 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 47 TL euro ise 10, 06 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 36°C Az bulutlu ve açık Antalya, 30°C, 44°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık

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30 Temmuz günlük burç yorumları