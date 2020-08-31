Güne Başlarken | 31 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Doğu Akdeniz açıklamasına cevaben, "Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise bu ancak Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkleri’nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır" dedi.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’yı 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten’in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, Medine’de hayatını kaybetti. Hayatını insanlığa ve hastalarına adayan Prof. Dr. Sadettin Ökten’in ablası Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, 85 yaşında ebedi aleme irtihal etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’ın, Meis Adası’na askeri sevkiyat yapmasına yönelik, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karataş köyü corona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı.

Güne Dair Notlar

31 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,34 TL, euro ise 8,75 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 23°C, 31°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 33°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 20°C, 36°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 21°C, 41°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?

Çamaşır suyu lekesi olmuş çoğu eşya gözden çıkartılır ve genellikle çöpü boylar. Peki, çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlere ya da halıya bulaşan lekeyi ne giderir?

Televizyonda ne var?:

Sinema: Kung Fu Panda 2 (KANAL D), Sinema: Mumya (STAR), Gençliğim Eyvah (atv), Sinema: Aile Arasında (SHOW), Yerli Dizi: Yasak Elma (FOX)

Günlük burç yorumları (31 Ağustos 2020)

KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlara sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle bazı emlak olayları ile maddi konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlara sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle bazı emlak olayları ile maddi konular sizi fazlasıyla meşgul edecek. BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki almanıza neden olabilir.

Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki almanıza neden olabilir. İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor ve önleminizi alıyorsunuz.

Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor ve önleminizi alıyorsunuz. YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.

Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız. ASLAN: Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen maddi konulara yaklaşımınız duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Her şeyi abartmayın.

Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen maddi konulara yaklaşımınız duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Her şeyi abartmayın. BAŞAK: Bugün kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek, düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor.

Bugün kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek, düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor. TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.

Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz. AKREP: Ay’ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.

Ay’ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız. YAY: Maddi konularla ilgili birtakım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.

Maddi konularla ilgili birtakım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız. OĞLAK : Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, maddi konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.

: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, maddi konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız. KOVA: Özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı fazlasıyla sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

Özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı fazlasıyla sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz. BALIK: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir. Ama geçici olarak önlemlerinizi alacaksınız. Bugün, özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

31 Ağustos gününe damga vuran olaylar