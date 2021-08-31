Güne Başlarken | 31 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.

Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Diego Rossi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlıklarının sona erdiğini belirterek, salı günü bir konuşma yapacağını duyurdu.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce 8 aylık süreçte uyuşturucu ticaretine yönelik 28 bin 752 operasyon ve uygulama gerçekleştirildi.

Bolu Yedigöller yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki eşi yaralandı.

Güne Dair Notlar

31 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 38 TL euro ise 9, 91 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 30°C Parçalı bulutlu Antalya, 24°C, 31°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 20°C, 32°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 24°C, 28°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

31 Ağustos günlük burç yorumları