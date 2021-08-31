Güne Başlarken | 31 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
31 Ağustos 2021, Salı 07:29 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.
- Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Diego Rossi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
- ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlıklarının sona erdiğini belirterek, salı günü bir konuşma yapacağını duyurdu.
- İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce 8 aylık süreçte uyuşturucu ticaretine yönelik 28 bin 752 operasyon ve uygulama gerçekleştirildi.
- Bolu Yedigöller yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki eşi yaralandı.
Güne Dair Notlar
31 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 38 TL euro ise 9, 91 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 30°C Parçalı bulutlu Antalya, 24°C, 31°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 20°C, 32°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 24°C, 28°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
31 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Küçük işlere takıldığınız için zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün iç sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.
- BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz epey zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.
- İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.
- YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.
- ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.
- BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyeceksiniz. Sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.
- TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşacağınız bir gündesiniz. Siz, dostluğu seven birisiniz. Duygusal kırgınlıklarınızı unutup sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.
- AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirmekte aceleci davranıyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.
- YAY: Kariyerinizi, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.
- OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.
- KOVA: Maddi güven arayışı içindesiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.
- BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize döneceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.