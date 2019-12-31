Güne Başlarken | 31 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 31 Aralık günü saat 07.40’ta dolar 5,95 TL’den işlem görürken, euro ise 6,67 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 2°C, 6°C

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 5°C, 8°C

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 7°C, 13°C

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 8°C, 13°C

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 7°C, 17°C

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8°C, 12°C

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9°C, 13°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7°C, 2°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 2°C, 11°C

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

19 yaşındayım, hiç cinsel ilişkiye girmedim. Karşı cinsi gördüğümde titreme geliyor, fena oluyorum. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Geneleve gitmeli miyim?

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31 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. İyi seçimler yapmayı ihmal etmeyin. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutmalısınız.

BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolaylıkla destek alaaksınız. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İddialı tavırlarla ortaya çıkıyor. Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanın. İlgi çeken konuşmalarınızla karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinize hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenin. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah var. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacaksınız.

ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. İş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalar yapacaksınız.

TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusuysa değişik teklifleri değerlendirin. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.

AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Akla gelen her konuda başarılısınız.

YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmayı inatla ve kararlı sürdüreceksiniz.

OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda ekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınızı uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçireceksiniz. İş aşkları gündemde olacak.

KOVA: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız işler aksadığı için sizi üzebilir.

BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede yarar sağlayacak önlemler alacaksınız. Büyük bir sevginiz var. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi daha netleştirdiniz ve bunun için sürekli uğraşıyorsunuz.

Bugün: