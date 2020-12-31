Güne Başlarken | 31 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında corona virüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kara, corona virüs aşılarının güvenilirliğini anlatırken dikkat çeken bir benzetme kullandı. Ateş Kara, aşıların otomobile binip bir yere giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur." dedi.

Ülke genelinde kaçak-sahte içki operasyonu yapan jandarma ekipleri, 8 kilo 520 gram esrar, 17 bin cinsel uyarıcı hap, 6 bin 497 litre alkollü içecek, 6 bin 613 paket sigara ve 13 bin 491 kilogram tütün ele geçirdi.

Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Toplam 1 milyon 239 bin esnafa, 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe ve 750 liraya kadar kira desteği olmak üzere toplamda 5 milyar liralık ödeme yapılacak.

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Güne Dair Notlar

31 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,37 TL euro ise 9,05 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 10°C, 19°C Öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli Trabzon, 9°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -1°C, 12°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yarın yeni yılın ilk sabahına uyanacağız. Hayatınızda sağlıklı finansal alışkanlıklar kazanmak için hemen şimdi harekete geçin. Çoğu kişi yeni kararlar alıyor ancak bunları uygulamıyor. Siz kendinize inanın, finansal başarı yolculuğunuzda ben hep yanınızdayım. Özlem Denizmen'in yazısı...

Günün kitabı

Yaban/Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Millî Mücadele sırasında Orta Anadolu’da bir köy. Tanzimat aydınının sosyopsikolojik özelliklerinin uzantılarını taşıyan Ahmet Celal. Kendini kurtarıcı olarak gören, halkı eğitmeyi (ya da adam etmeyi) görev edinmiş, kafasında yarattığı gerçekle yaşanan gerçeğin çatışması sonucu *yaban*laşan tipik aydın. Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları ve anılarıyla, en önemli edeiyatçılarımız arasında yer alır. Üslup özellikleri bakımından Yakup Kadri’nin 1910’dan 1974’e dek verdiği eserler Türkçe’nin geçirdiği bütün evreleri yansıtır. Eserlerinin konu ve fikir zenginliği de dil özelliklerinin çeşitliliğinden aşağı kalmaz. Yakup Kadri’nin Fransız edebiyatı etkisinde başlayan yazarlığı, 1920’lerden sonra özgün bir sese kavuşarak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisi irdelemelerine yönelir. Fecr-i Ati’den yetişmiş ama bunu izleyen elli yıl boyunca toplumsal koşullar, tarihi süreçler ve bireysel portreleri romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşmuş bir yazar olan Karaosmanoğlu’nun eserleri, hala tüketilmemiş ayrıntılarının tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir *panoroma*dır.

31 Aralık günlük burç yorumları