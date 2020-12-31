Güne Başlarken | 31 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
31 Aralık 2020, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında corona virüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kara, corona virüs aşılarının güvenilirliğini anlatırken dikkat çeken bir benzetme kullandı. Ateş Kara, aşıların otomobile binip bir yere giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Koca, "Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur." dedi.
Ülke genelinde kaçak-sahte içki operasyonu yapan jandarma ekipleri, 8 kilo 520 gram esrar, 17 bin cinsel uyarıcı hap, 6 bin 497 litre alkollü içecek, 6 bin 613 paket sigara ve 13 bin 491 kilogram tütün ele geçirdi.
Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak.
Toplam 1 milyon 239 bin esnafa, 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe ve 750 liraya kadar kira desteği olmak üzere toplamda 5 milyar liralık ödeme yapılacak.
İngiltere'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.
Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Güne Dair Notlar
- 31 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,37 TL euro ise 9,05 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 10°C, 19°C Öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli Trabzon, 9°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -1°C, 12°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Yarın yeni yılın ilk sabahına uyanacağız. Hayatınızda sağlıklı finansal alışkanlıklar kazanmak için hemen şimdi harekete geçin. Çoğu kişi yeni kararlar alıyor ancak bunları uygulamıyor. Siz kendinize inanın, finansal başarı yolculuğunuzda ben hep yanınızdayım. Özlem Denizmen'in yazısı...
Günün kitabı
Yaban/Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Millî Mücadele sırasında Orta Anadolu’da bir köy. Tanzimat aydınının sosyopsikolojik özelliklerinin uzantılarını taşıyan Ahmet Celal. Kendini kurtarıcı olarak gören, halkı eğitmeyi (ya da adam etmeyi) görev edinmiş, kafasında yarattığı gerçekle yaşanan gerçeğin çatışması sonucu *yaban*laşan tipik aydın. Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları ve anılarıyla, en önemli edeiyatçılarımız arasında yer alır. Üslup özellikleri bakımından Yakup Kadri’nin 1910’dan 1974’e dek verdiği eserler Türkçe’nin geçirdiği bütün evreleri yansıtır. Eserlerinin konu ve fikir zenginliği de dil özelliklerinin çeşitliliğinden aşağı kalmaz. Yakup Kadri’nin Fransız edebiyatı etkisinde başlayan yazarlığı, 1920’lerden sonra özgün bir sese kavuşarak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisi irdelemelerine yönelir. Fecr-i Ati’den yetişmiş ama bunu izleyen elli yıl boyunca toplumsal koşullar, tarihi süreçler ve bireysel portreleri romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşmuş bir yazar olan Karaosmanoğlu’nun eserleri, hala tüketilmemiş ayrıntılarının tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir *panoroma*dır.
31 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
- BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
- İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanın. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişki çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.
- YENGEÇ: Bugün hassassınız. Alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak verecekler.
- ASLAN: Size yardım edecek ve enerjisizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
- BAŞAK: Henüz olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğinin olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.
- TERAZİ: İşinizde yükselme, kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.
- AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşamanız enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.
- YAY: Aşka önem veren biri olarak, aşkın her zamankinden daha yoğun olacağını bilmelisiniz. Sosyal hayatın içinde sürekli koşarken katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
- OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay’ın bulunduğu konum, aşkı gündeme getirecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuzda huzursuzsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.
- KOVA: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanızı sağlayacak. Sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.
- BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece her konuyu başarılı şekilde sonuca ulaştıracaksınız. İletişimde her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.