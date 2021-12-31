Güne Başlarken | 31 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Antalya’nın Kumluca ilçesinde aşırı yağışla birlikte atıkların köprü ayaklarını tıkaması sebebiyle köprü su altında kaldı. 2 mahalleye ulaşımda can güvenliği sebebiyle yol jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Sigorta sektörü kur kaynaklı artan maliyetlerden dertli. Hasar ödemelerinin yükseldiğini buna karşılık tavan fiyat uygulaması nedeniyle poliçe bedellerindeki artışın sınırlı olduğunu belirten yetkililer, tarifelerde günün şartlarına göre güncelleme talep ediyor.

Beyoğlu’nda iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu. Yan tarafta bulunan binaya sirayet eden yangında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Şişli'de trafik nedeniyle duraktan inmek isteyen yolcu Cafer Öztürk ve şoför arasında kavga çıktı. Sürücü ve yolcu otobüsten inip sokakta kavga etmeye başladı. Bir başka yolcu ise, kavgayı ayırır gibi yaparak Cafer Öztürk'ün telefonunu çaldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısında DSİ'ye ait iş makinasının operatörü Cihan Gökkaya (37) şehit oldu.

Güne Dair Notlar

31 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13,25 TL, euro ise 14,99 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 11°C Sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu Antalya, 11°C, 17°C Merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış bekleniyor Ankara, 0°C, 11°C Parçalı yer yer çok bulutlu Trabzon, 8°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 4°C, 9°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel, STAR TV: 20.00 İbo Show Yılbaşı, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel,

SHOW TV: 20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, FOX: 20.00 Sinema: Yalancı Sevgilim, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Seksenler Yılbaşı Özel

31 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Çevre koşullarını yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz ama bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecek. Bazı olaylara karşı esnekliği sağlamalısınız.

BOĞA: Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konular bulmak konusunda her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kazançlarınızı artırma konusunda daima farklı idealleriniz var. Bugün detaylar önemli olacak.

İKİZLER: Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda daha hedefleriniz çok belirgin olacak. Bugün duygusal olarak kapalı olmayı tercih ediyorsunuz.

YENGEÇ: İsteklerinizi yaşama geçirirken kendinizi denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Bugün olayları derin şekilde irdeleme gereği duyacaksınız.

ASLAN: Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile karşı tarafın düşünceleri, sizin isteklerinize sınır getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz hataya açık olmanıza neden oluyor. Dikkat edin.

BAŞAK: Bugün motivasyonunuz yerinde. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize de yansıtıyorsunuz. Ay’ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak.

TERAZİ: Duygularınızı olumlu şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Keşfetme içgüdünüz sayesinde mutluluk sizi bekliyor.

AKREP: Bugün yanlış anlaşılmanız sizi ilgilendirmiyor. Kendinizin ne olduğunuzu çok iyi biliyor ve taviz vermek istemiyorsunuz. Fikirlerinizi kanıtlama savaşı içinde olmanız bazıları için çok önemli olamayabilir.

YAY: Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için önünüzde fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün, çevrenin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız. Çıkacağınız yolculuklar işiniz için önemli olacak.

OĞLAK: Bugün, çevrenize karşı ketum bir tavır içindesiniz. Bazı olayları tekrar tekrar irdeliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerden finans desteği isteyebilirsiniz. Kısa sürede çözüme ulaşabileceksiniz.

KOVA: Çevreyle ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla sosyal yaşantınız hareketlenecek. Enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Gizli takdirler sizin için.

BALIK: Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz. Her şeyi ayrıntısıyla düşünmeli ve şartları doğru sunmalısınız. Her zamanki gibi iş yerinde değişen koşulları lehinize döndürmekte ustasınız.