Güne Başlarken | 31 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
31 Ekim 2021, Pazar 07:28 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Barcelona’nın Deportivo Alaves’i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında nefes almakta zorlanan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı.
- Avrupa Birliği (AB) ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığında uzlaşı sağladı.
- Fenerbahçe’nin deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Roma’da lider eşleriyle bir araya geldi.
Güne Dair Notlar
- 31 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 9,61 TL euro ise 11,10 TL.
Hava durumu ise şöyle:
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
31 Ekim günlük burç yorumları
KOÇ: Karşı cins üzerinde gizemli etkiler bırakabiliyorsunuz. Mantık mı, duygu mu çelişkisi yaşatıyorsunuz. Partneriniz de bu konuda bazen şaşırıp kalıyor. Oysa, temelinde derin bir mantık var. Özgüveniniz yüksek.
BOĞA: Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlaşılıyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Bu arada, aile büyüklerinden biri size maddi konularda gereken desteği verebilir.
İKİZLER: Enerjinizin farkındasınız. Maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz. Bugün hesaplarınızı ince bir şekilde yapmanız size disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler.
YENGEÇ: Hedefleriniz büyük. Uzak ülkelerle yapacağınız çalışmalara ve isteklerinize yoğunlaşarak, hayatınızı emin adımlarla şekillendiriyorsunuz. Asla pes etmiyorsunuz ve inadınızla kimse baş edemiyor.
ASLAN: Yazışma ve haberleşmede yaşayacağınız aksilik ortaklıklarınıza yansıyacak. Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz. Beklediğiniz fırsatlar geliyor.
BAŞAK: Aşkta görmezden geldiğiniz konular sorun haline gelebilir. Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Bugün daha önce verdiğiniz kararları uygulama olanağı bulacaksınız.
TERAZİ: Arkadaşlarınızla aranızda sorun çıkabilir veya paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sevilen biri olduğunuz için özel bir karizmaya sahipsiniz. Tadını çıkarmaya çalışın.
AKREP: Karşınıza birçok fırsat çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Sessiz ve derinden gidiyorsunuz.
YAY: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz.
OĞLAK: İyi niyetli dostlarınızın size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz. Maddi konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönem. Riskleri unutmayın.
KOVA: Farklı görüşteki kişileri bir araya getirebilirsiniz. Gelecek tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacak. Diğer tüm işlerinizi askıya alacaksınız.
BALIK: Sosyal çevrede etkinliğiniz artıyor. Göz dolduran davranışlarda bulunup yeni arkadaşlar edineceksiniz. İlgi çeken konuşmalarla karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin kolayca değişmesini sağlayacaksınız.