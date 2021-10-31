Güne Başlarken | 31 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Barcelona’nın Deportivo Alaves’i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında nefes almakta zorlanan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığında uzlaşı sağladı.

Fenerbahçe’nin deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Roma’da lider eşleriyle bir araya geldi.

Güne Dair Notlar

31 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 9,61 TL euro ise 11,10 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

31 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Karşı cins üzerinde gizemli etkiler bırakabiliyorsunuz. Mantık mı, duygu mu çelişkisi yaşatıyorsunuz. Partneriniz de bu konuda bazen şaşırıp kalıyor. Oysa, temelinde derin bir mantık var. Özgüveniniz yüksek.

BOĞA: Kıskançlıktan öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlaşılıyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Bu arada, aile büyüklerinden biri size maddi konularda gereken desteği verebilir.

İKİZLER: Enerjinizin farkındasınız. Maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz. Bugün hesaplarınızı ince bir şekilde yapmanız size disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler.

YENGEÇ: Hedefleriniz büyük. Uzak ülkelerle yapacağınız çalışmalara ve isteklerinize yoğunlaşarak, hayatınızı emin adımlarla şekillendiriyorsunuz. Asla pes etmiyorsunuz ve inadınızla kimse baş edemiyor.

ASLAN: Yazışma ve haberleşmede yaşayacağınız aksilik ortaklıklarınıza yansıyacak. Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz. Beklediğiniz fırsatlar geliyor.

BAŞAK: Aşkta görmezden geldiğiniz konular sorun haline gelebilir. Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Bugün daha önce verdiğiniz kararları uygulama olanağı bulacaksınız.

TERAZİ: Arkadaşlarınızla aranızda sorun çıkabilir veya paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sevilen biri olduğunuz için özel bir karizmaya sahipsiniz. Tadını çıkarmaya çalışın.

AKREP: Karşınıza birçok fırsat çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Sessiz ve derinden gidiyorsunuz.

YAY: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz.

OĞLAK: İyi niyetli dostlarınızın size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz. Maddi konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönem. Riskleri unutmayın.

KOVA: Farklı görüşteki kişileri bir araya getirebilirsiniz. Gelecek tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacak. Diğer tüm işlerinizi askıya alacaksınız.

BALIK: Sosyal çevrede etkinliğiniz artıyor. Göz dolduran davranışlarda bulunup yeni arkadaşlar edineceksiniz. İlgi çeken konuşmalarla karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin kolayca değişmesini sağlayacaksınız.



