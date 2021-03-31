Güne Başlarken | 31 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
31 Mart 2021, Çarşamba 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rıza Bey Apartmanı'nın mimari proje müellifi ve fenni mesulü A.S.B. tutuklandı.
Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in milli takımda sakatlık geçirdiğini duyurdu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.
Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı.
Güne Dair Notlar
- 31 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,34 TL euro ise 9,79 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 11°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Antalya, 12°C, 18°C Sabah saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 10°C Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu Trabzon, 7°C, 10°C Çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Muhalefetle iktidar arasındaki temel ayrım çizgisi, ne laiklik, ne muhafazakarlık... Asıl ayrım noktası artık demokrasi ve özgürlükler… İslamcının, ulusalcının, liberalin birbirlerine karşı olup olmamaları, sekülerlik, muhafazakarlık gibi tartışmalar tek başına anlam taşımaz hale gelmiş durumda… Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün kitabı
Sokak Nöbetçileri Ciltli / Aslı Arslan
Çocukluğunda fazlasıyla yara alan ve on yedi yaşında Koza tarafından Ekip’e dahil edilen Helin Aktan, son görevi için ajan olarak Sokak Nöbetçileri’nin yanına gönderilir fakat çıkmış olduğu bu yolda kendisi kadar yaralı beş kişiyle tanışacağından habersizdir. Ummadığı ve tanımadığı bir tabloyla karşılaşır: Sokaklarda büyümüş bir aile vardır karşısında. Ailenin lideri ve beyni olan Yankı, gücü ve merhameti olan Bartu, bacakları ve sessizliği olan Lâl, elleri ve rengi olan ikizler Mutlu ile Işık... Kendi benliğini kaybettiğini onlarda gördüğü parçalarla fark eden Helin, eline bir fırça alıp kendisini yavaş yavaş bu tabloya yerleştirmeye başlar. Daha önce hiç tanımadığı ve ilk defa karşılaştığı aşk, onu bu tabloda beklemektedir.
31 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmamalısınız.
- BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.
- İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Yanınızda çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşımın önemli olduğunu biliyorsunuz.
- ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.
- BAŞAK: İlişkilerini en iyi kullananlardan biri olarak sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duyguların kişisi olarak bazen olayları kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı anlam aramanız hata.
- TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.
- AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve sabit olmak konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.
- YAY: Maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma arkadaşlarınızla birlikte olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin şekilde uygulayın.
- OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. İlişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
- KOVA: Aykırı düşüncelerle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet edindiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyorlar.
- BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermeniz gerekiyor. Ama siz sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmak istemiyorsunuz.