Güne Başlarken | 31 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rıza Bey Apartmanı'nın mimari proje müellifi ve fenni mesulü A.S.B. tutuklandı.

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in milli takımda sakatlık geçirdiğini duyurdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Güne Dair Notlar

31 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,34 TL euro ise 9,79 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 11°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Antalya, 12°C, 18°C Sabah saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 10°C Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu Trabzon, 7°C, 10°C Çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Muhalefetle iktidar arasındaki temel ayrım çizgisi, ne laiklik, ne muhafazakarlık... Asıl ayrım noktası artık demokrasi ve özgürlükler… İslamcının, ulusalcının, liberalin birbirlerine karşı olup olmamaları, sekülerlik, muhafazakarlık gibi tartışmalar tek başına anlam taşımaz hale gelmiş durumda… Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Sokak Nöbetçileri Ciltli / Aslı Arslan





Çocukluğunda fazlasıyla yara alan ve on yedi yaşında Koza tarafından Ekip’e dahil edilen Helin Aktan, son görevi için ajan olarak Sokak Nöbetçileri’nin yanına gönderilir fakat çıkmış olduğu bu yolda kendisi kadar yaralı beş kişiyle tanışacağından habersizdir. Ummadığı ve tanımadığı bir tabloyla karşılaşır: Sokaklarda büyümüş bir aile vardır karşısında. Ailenin lideri ve beyni olan Yankı, gücü ve merhameti olan Bartu, bacakları ve sessizliği olan Lâl, elleri ve rengi olan ikizler Mutlu ile Işık... Kendi benliğini kaybettiğini onlarda gördüğü parçalarla fark eden Helin, eline bir fırça alıp kendisini yavaş yavaş bu tabloya yerleştirmeye başlar. Daha önce hiç tanımadığı ve ilk defa karşılaştığı aşk, onu bu tabloda beklemektedir.

31 Mart günlük burç yorumları