Güne Başlarken | 31 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 370 bini aştı.

Bitlis’te Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte ölü olara ele geçirildi.

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında askıya alınan spor müsabakaları İngiltere’de yeniden başlıyor.

Güne Dair Notlar

31 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 15°C, 23°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 23°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9°C, 23°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 30°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Gıda israfına dikkat!

Gıda israfının önlenmesi için ürünlerin doğru şekilde muhafaza edilmesi önem taşırken, etilen gazı salgılayan elma, kayısı, üzüm, şeftali, nektar, kavun, incir gibi meyvelerin, bu gazdan etkilenen muz, armut, erik, domates, lahana, havuç, salatalık ve taze fasulyeden ayrı tutulması gerekiyor.

Çiğ et, tavuk ve balıklar kısa süre içinde tüketilmeyecekse -18 derecede dondurulmalı.

Pirinç, un ve bulgur serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza edilmeli.

Patates, sarımsak, kuru soğan, yer elması ve bal kabağı gibi kök sebzeler buzdolabına konmamalı.

Buzdolabında gıda saklarken, ’ilk giren ilk çıkar’ kuralı uygulanmalı, ilk alınan ürün önce tüketilmeli. . Çiğ ürünler, pişmiş yemeklerin ve hazır yemeklerin altında ayrı bir rafa konmalı.

Kiler veya dolaplarıda hava giriş çıkışı olduğundan ve rutubet olmadığından emin olunmalı. Gıdalar yerden ve eğer mümkünse duvardan 15 santimetre uzaklıkta depolanmalı. Gıdalar, su veya haşerelerin zarar veremeyeceği şekilde sağlam ve dayanıklı kaplarda saklanmalı.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Sinema: John Wick (STAR), Sinema: Kayıp Balık Dori (ATV), Sinema: Hababam Sınıfı (SHOW), Sinema: Özgür Dünya (FOX)

Dizi önerisi: When They See Us (2019(

Film önerisi: Geçmişin Gölgesinde / American History X (1998)

Kitap önerisi: Siyah Antilopun Şarkısı - Götz R. Richter

Günlük burç yorumları (31 Mayıs 2020)

KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınızın öne çıkmasıyla ortam renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. Bugün konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.

KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınızın öne çıkmasıyla ortam renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. Bugün konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

KOVA

BALIK

