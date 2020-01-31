Güne Başlarken | 31 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 31 Ocak günü saat 07.54’te dolar 5,98 TL’den işlem görürken, euro ise 6,59 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Bolu, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ankara: Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı -1°C, 4°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 2°C, 10°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5°C, 14°C

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 9°C, 13°C

Antalya: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 9°C, 17°C

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6°C, 10°C

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 5°C, 7°C

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -3°C, 2°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 6°C, 8°C

31 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Onaylanmayan bir konu için fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın.

BOĞA: Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, her şeyi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda sık sık hata yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.

İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara sürüklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

YENGEÇ: Aşkta kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan taviz vermek istemiyor olmanız herkesi şaşırtıyor.

ASLAN: Kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama çok pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

BAŞAK: Yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecek. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Aşk size eğlence gibi geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

AKREP: Huzursuzluğunuzu yenin. Yalnız kendi sorunlarınızı ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabanız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.

YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.

OĞLAK: Yaptığınız görüşmeler, girişimcilikte başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar üzerine daha fazla düşünmemelisiniz. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.

KOVA: Romantizm sizi saran duyguların başında olacak. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız kafanızı karıştıracak. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.

BALIK: Bugün güven ihtiyacı içindesiniz. Elinizde olan imkanları kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken mevcut durumunuzu korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

25 yaşındayım, 4 kez ilişkiye girmeyi denedim. İkisinde penisim sertleşmedi. İkisinde de boşalamadım. Partnerimi de beğeniyorum. Niye böyle?

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Bugün;

Osmanlı-Prusya ittifakı. 1790

Öğrencilere sigara içme ve nişan yüzüğü takma yasağı getirildi. 1942

Almanlar Stalingrad'da yenildi. 1943

İsrail Başbakanı Ben Gurion istifa etti. 1961

Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı; Türkiye'de ortalama insan ömrü 33 yıl. 1965

Ankara Televizyonu deneme yayınına başladı. 1968

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. 1973

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