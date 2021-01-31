Güne Başlarken | 31 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Beşiktaş’a dönmek için artık saatleri sayan Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ve kupalı paylaşımda bulundu.

Türkiye’de futbol oynayan çok sayıda sporcunun menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO’su Mustafa Erdem Karagöl, Ankara’da trafiğe açık işlek yollarda lüks otomobiliyle drift yaptı ve 200 kilometreyi geçen hızda tehlikeli araç kullandı. Karagöl’ün sosyal medyaya yansıyan görüntüleri, tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Kocaoğlu köyüne inen kurt sürüsü bir köpeği parçaladı. O anlar ahırda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.





Güne Dair Notlar

31 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 31 TL euro ise 8, 88 TL.

ise Gram altın 433 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 13°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. 6°C, 19°C Ankara, Çok bulutlu, gece saatlerine yağmur ve kadar karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı. 0°C, 8°C Trabzon, Çok bulutlu, yağmurlu. 8°C, 14°C Diyarbakır, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

TÜRKSAT 5A uydumuzu uzaya fırlattık, biliyorsunuz. Haziranda yörüngesine oturup hizmete başlayacak ama ben bir yolunu bulup 5A’dan Türkiye’yi dinledim ve bakın neler duydum. “Uzaydaki varlığımızı ve gücümüzü tüm dünyaya hissettirdik” diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “18 yılda 100 yıla sığmayacak projeler yapıldı” dedi. Gel de sevinme. Erkut Can'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Jose Saramago- Körlük

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır. Hayal bile edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık hüküm sürmektedir artık. Yaşam durmuştur, insanların tek çabası, ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaktır. Roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan, oradan kurtulunca da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye odaklanır. Aralarında, bütün kentte gözleri gören tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik eden bir kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme dönen bu kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir. Saramago’nun müthiş bir gözlem gücüyle betimlediği bu kaotik dünya, insanın karanlık yüzünün simgesi.

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.

31 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirdekilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor.

BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek sizi farklı sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

İKİZLER: Enerji yüksekliği motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Bugün yaşam zevkiyle dolusunuz.

YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Mal varlığınızı artıracak radikal istekleriniz olabilir. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı ve onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama her şeye hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini bir biçimde hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin fikrinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günlerdesiniz.

KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor.

BALIK: İş başarınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Çevreniz maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.