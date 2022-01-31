Güne Başlarken | 31 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı bir köyde fenalaşan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 72 yaşındaki şeker hastasının UMKE ve sağlık ekiplerinin 4 saatlik çabası ile hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Konya'da tartıştığı annesini itekleyerek ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan 24 yaşındaki genç kız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde süt içtikten sonra beşiğine yatırılan bebek ölü olarak bulundu.

Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir eden bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu kazada yaralanırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsle çarpışan TIR şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Galatasaray, geçtiğimiz senelerde formasını giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı.

Güne Dair Notlar

31 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,54 TL, euro ise 15,10 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 8°C Akşam saatlerinde Avrupa yakası hafif yağmurlu Antalya, 9°C, 16°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, -4°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Trabzon, 6°C, 10°C Karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, 0°C, 6°C Karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Vizontele Tuuba, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu

31 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Kendinize güveniyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Duygusal ilişkileriniz özgür davranışlarınız yüzünden her an tehlikeye girebilir.

BOĞA: İçinizdeki savaşın size zarar vermesini istemiyorsanız duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Başlangıç yapmak için uygun bir gün değil. Çevreyle ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz.

İKİZLER: İlginizi ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek sizin de öncülüğünü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz ama bazı tereddütleriniz var. Fikir tartışmalarına açık bir gün. Pratik zekanız sayesinde düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntem işe yarayacak.

ASLAN: Enerjiniz çok yüksek. Etrafınızdakileri yönlendirme konusunda aşamalar kaydediyor ve keyif alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleneceksiniz. Değişimlere hazır olmalısınız.

BAŞAK: Para kazanmayı seviyorsunuz. Gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Dinginlik savaşı veriyorsunuz.

TERAZİ: Sezgilerinizin doğru çıkması nedeniyle birçok olayı kısa sürede çözüyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel ama yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.

AKREP: Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Sezgileriniz sayesinde yaşamın gizemini araştırıyorsunuz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

YAY: Dostluk duygularının sizi yönlendireceği bir gün. Özelliklerinizi vurgulayan işlerden zevk aldığınız için özgün davranabilirsiniz. Çevreyle ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekiyorsunuz.

OĞLAK: Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal çekişmeleri göz ardı etmelisiniz. Bugün çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

KOVA: Savaşçı Mars’ın bilinçaltınızdaki konumu gizli olaylara merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitene isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda fazla büyütmeden sonuçları beklemenizde yarar var.

BALIK: İdeallerinizi gerçekleştirmek için gerekli şartlara sahipsiniz. Aksilikler sizi üzmemeli. Sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Yapılması gereken ve ihmal edilmiş işleriniz gündemde.