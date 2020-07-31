Güne Başlarken | 31 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig’e yükselen takımları tebrik etti.

F1 pilotu Perez’in corona virüs testi pozitif çıktı.

Dünyanın teknoloji devleri olan Amazon, Google, Facebook ve Apple’ın CEO’ları ABD Kongresi’nde ifade verdi. Devler, “tekelleşme” ve güçlerini kötüye kullanma iddialarıyla yüzleştiler.

Bir süredir birlikte olan oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinden ilk poz geldi. Yıldırım Instagram hesabından fotoğrafı paylaştı.





Güne Dair Notlar

29 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,96 TL, euro ise 8,29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 23°C, 32°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 34°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 20°C, 33°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 39°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ustasından yemek bir başka ama evde de künefe yapılır!

Künefe sevenler buraya! Pandemi sürecinde birçok şeyi evimizde yapar olduk. Ekmekle çıktığımız mutfak yolculuğunda künefe ile devam edelim. Evde künefe yapımı sandığınız kadar zor değil. Bir iki püf noktasıyla sevdiğiniz lezzette bir künefe siz de yapabilirsiniz.Peki künefe nasıl yapılır?

Künefe yapımında kullanılacak malzemeler:

200 gr tel kadayıf

100 gr tereyağ

200 gr dil peyniri

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker,

1,5 su bardağı su,

3-4 damla limon suyu

Üzeri için kaymak

Künefe nasıl yapılır?

Şekerle suyu tencereye alın kaynayınca limonu sıkın ve ılımaya alın. Kadayıfları, oda sıcaklığındaki tereyağı ile iyice yoğurun. Diğer taraftan krep tavasını tereyağı ile yağlayın. Kadayıfları tavaya boşluk kalmayacak şekilde 1 cm kadar yayın, üzerine ağırlık koyarak iyice bastırın, Peynirleri kesip eşit şekilde dağıtın. Üzerini tekrar kadayıf ile kaplayıp yine baskı uygulayın, kadayıfların iç içe geçip birbirine yapıştığından emin olun. Kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Künefe sıcak, şerbeti ılıkken üzerine dökün, bir iki dakika şerbette bekledikten sonra süsleyip servis edin.

Künefe yapmanın püf noktaları:

Peyniri ne kadar fazlaysa o kadar güzel oluyor, bütçenize göre arttırabilirsiniz.

Kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz.

Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.

Televizyonda ne var?:

Yarışma: Çarkıfelek (KANAL D), Sinema: Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde (STAR), Sinema: Daha Hızlı Daha Öfkeli (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Bay Yanlış (FOX)

Günlük burç yorumları (31 Temmuz 2020)

KOÇ: Yaptığınız görüşmeler girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmeyin. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.

Yaptığınız görüşmeler girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmeyin. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız. BOĞA : Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşkta hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.

: Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşkta hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz. İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor. YENGEÇ: Aşkta kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracak. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konularda taviz vermek istememenize şaşırmamalı.

Aşkta kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracak. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konularda taviz vermek istememenize şaşırmamalı. ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal konulara yöneleceksiniz. Yaşamda yeni bir sayfa ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal konulara yöneleceksiniz. Yaşamda yeni bir sayfa ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. BAŞAK : Yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecek. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

: Yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecek. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz. TERAZİ: Aşk size eğlence gibi geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkiye girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

Aşk size eğlence gibi geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkiye girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir. AKREP: Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınızı ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.

Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınızı ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız. YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.

Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde. OĞLAK: Onaylanmayan konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi yeniden değerlendirmeniz gerekiyor.

Onaylanmayan konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi yeniden değerlendirmeniz gerekiyor. KOVA: Romantizm sizi saran duyguların başında olacak. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.

Romantizm sizi saran duyguların başında olacak. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz. BALIK: Bugün güven ihtiyacı içinde olmanız nedeniyle elinizde olan imkanlarınızı kullanmak zorunda kalacaksınız. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken mevcut durumunuzu korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.

31 Temmuz gününe damga vuran olaylar