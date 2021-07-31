Güne Başlarken | 31 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi’nde başlayıp geniş bir alanda etkili olan orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu akşam itibarıyla rüzgar lehimize. Böyle devam ederse ekiplerimizle yangını boğup, sabah da uçak, helikopter ve ilave ekiplerin gelmesiyle yangını kontrol altına alıp, soğutacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da şu ana kadar 42 mahallenin orman yangınlarından etkilendiğini, 27 mahallenin tahliye edildiğini vurgulayarak, çeşitli kurumlardan sağlanan yaklaşık 30 milyon liralık desteğin vatandaşlara ödenmeye başladığını bildirdi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz’in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi" dedi.

Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katliamda 7 ferdi öldürülen Dedeoğlu ailesiyle ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen aile arasında dün hakaret nedeniyle tartışma yaşandığı ve olayın karakola taşındığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yanan ağaçlarımızın her birinin yerine misliyle dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin" dedi.

Güne Dair Notlar

31 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,43 TL euro ise 10,03 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 24°C, 36°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 30°C, 41°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 18°C, 34°C Trabzon, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 27°C, 40°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ülkemiz küresel ısınmadan en olumsuz etkilenen kuşaklardan birinde yer alıyor. Orman yangınları bizim için yeni bir olgu değil fakat şiddeti ve sıklığı artıyor. Manavgat, Adana, Marmaris, Bodrum, Mersin, Osmaniye, Kayseri başta olmak üzere birçok bölgemizde orman yangınları devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun. Binlerce hektar orman alanımız kül oldu, binlerce canlı türü yanarak öldü. Hakan Çelik'in yazısı...

31 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ: Enerjinizi, sosyal hayatınızla birleştireceksiniz. Kendinizi yoğun duygular içinde bulacaksınız. Bugün özellikle yapmanız gereken çok şey var ve sizi kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz.

BOĞA: Çevrenizdeki olumsuzluğu lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Zaman önemli. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kısıtlı zamana tahammülünüz yok.

İKİZLER: Çevrenizin etkisi altında çok fazla kaldığınız için küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bugün çevrenizdeki kişilerle iş birliklerine gireceksiniz.

YENGEÇ: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size gelişimler kazandıracak ve karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.

ASLAN: İlişkilerinizin sizde yarattığı güven içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün Ay, tepe evinizde ilerliyor ve toplumsal yaşantınıza renk veriyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.

BAŞAK: Yeni planlar için desteğe ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: Baskıcı duyguları sevmiyorsunuz. Fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Bu durum sizde farklı duygular oluşturuyor.

AKREP: Eğlenebileceğiniz ortamlarda değişik kişilerle tanışabilirsiniz. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

YAY: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.

OĞLAK: İş birlikleri ve iletişimde yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilere dikkat.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Ama bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki partneriniz bile sizi anlayamıyor. Garip duygular içindesiniz. Yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek.

BALIK: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem verin. Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere karşı ön yargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.