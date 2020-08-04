Güne Başlarken | 4 Ağustos 2020
Güne Başlarken'le dövizin ve hava durumunun son durumunu öğrenebilir, geceden kalan önemli gelişmeleri takip edebilirsin. İşte Posta ile Güne Başlarken.
04 Ağustos 2020, Salı 07:14 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı yeni kararla il genelinde taziye yapılmasını yasakladı.
- Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te, Kurban Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
- Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 18 milyon 261 bini aştı. Virüs nedeniyle 693 bin 414 kişi yaşamını yitirdi.
- Sri Lanka'da, mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, tutulduğu hücreden firar etti. Kurye kedi 2 gram eroin, 2 sim kart ve hafıza kartıyla yakalanmıştı. Sri Lanka'nın Colombo bölgesinde bir de uyuşturucu nakli yapan kartal yakalanmıştı.
- 4 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 6, 97 TL, euro ise 8, 20 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 30°C Az bulutlu ve açık Antalya, 26°C, 35°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 20°C, 27°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Televizyonda ne var?:
Star Trek Sonsuzluk (Kanal D), Şans Kapıyı Çalınca (ATV), Düğün Dernek 2: Sünnet (Star TV), Yaparsın Aşkım (FOX)
Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2020)
- KOÇ: Ay’ın bulunduğu konum meraklı yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları size sorumluluk getirecek.
- BOĞA: Birlikteliklerinizde duygusal gelişim göstereceksiniz. Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İhtimallerden yola çıkarak asıl ulaşmak istediğiniz sonuca geleceksiniz.
- İKİZLER: Kazançlarınızı artırma konusunda yaratıcılığınızı kullanacaksınız. İletişim ve zeka gezegeni Merkür, para evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı beraberinde getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip edin.
- YENGEÇ: Organizasyon yeteneğinizin öne çıktığını ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecek. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.
- ASLAN: Aktivitelerinizin engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacak. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir. Gerginlikler canınızı sıkmamalı.
- BAŞAK: Ortaklıklarda ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden büyüklerle kuracağınız diyalog size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Bu sizin için epey zor bir durum. Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.
- AKREP: Zeka ve iletişim gezegeni Merkür, kombinasyon burcunuz Yengeç’te ilerlerken, dış görünüşünüzde değişiklik isteyebilirsiniz. Bazı onularda değişimdesiniz. Performansınızı güçlü şekilde sergiliyorsunuz.
- YAY: Kendi doğrularınıza inandığınızda her şeyin anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Eleştirilmek istemiyorsanız, kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz. Yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.
- OĞLAK: Duygusal sorunlarının nedeninde maddi dertlerin etkisini inkar edemezsiniz. Bugün katılacağınız bir toplantıda yeni kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar önemli, düşünmelisiniz.
- KOVA: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Oğlak’taki disipline eden gezegen Satürn’den destek alıyorsunuz. Kararlı ve mantıklı düşünmeye başladınız. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Ortaklıklar gündemde.
- BALIK: Duygu alışverişinde bulunduğunuzda daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.
4 Ağustos gününe damga vuran olaylar
- Dom Perignon şampanyayı üretti. 1683
- Kızılhaç Derneği İngiltere'de kuruldu. 1870
- İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. 1. Dünya Savaşı sosyalistleri de etkiledi. Savaştan yana tavır alan sosyalist partilerin yarattığı bunalım sonucu II. Enternasyonal dağılma sürecine girdi. 1914
- Enver Paşa, Türkistan'da şehit edildi. 1922
- Rauf Bey (Orbay) başbakanlıktan ayrıldı. 1923
- Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi'nin açtığı gazinonun amacı halka ucuz eğlence sağlamaktı. 1940
- Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası kuruldu. 1950
- Uluslararası Para Fonu, IMF, baskısıyla, Cumhuriyet tarihinin en yüksek devalüasyonu yapıldı. 1 dolar 2 lira 80 kuruştan 9 liraya çıktı. Devalüasyon oranı yüzde 221 idi. 1958
- İstanbul'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı; dolu yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı. 1959
- İspanya Kralı Juan Carlos siyasi tutukluların yüzde 90'ını affetti. 1976
- Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu. 1988
- Başbakan Necmettin Erbakan, GAP TV'de günde 1-2 saat Kürtçe yayın yapılabileceğini söyledi. 1996
- Senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2005
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