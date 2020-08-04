Güne Başlarken | 4 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı yeni kararla il genelinde taziye yapılmasını yasakladı.

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te, Kurban Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 18 milyon 261 bini aştı. Virüs nedeniyle 693 bin 414 kişi yaşamını yitirdi.

Sri Lanka'da, mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, tutulduğu hücreden firar etti. Kurye kedi 2 gram eroin, 2 sim kart ve hafıza kartıyla yakalanmıştı. Sri Lanka'nın Colombo bölgesinde bir de uyuşturucu nakli yapan kartal yakalanmıştı.

Güne Dair Notlar

4 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 6, 97 TL, euro ise 8, 20 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 30°C Az bulutlu ve açık Antalya, 26°C, 35°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 20°C, 27°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Televizyonda ne var?:

Star Trek Sonsuzluk (Kanal D), Şans Kapıyı Çalınca (ATV), Düğün Dernek 2: Sünnet (Star TV), Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2020)

KOÇ: Ay’ın bulunduğu konum meraklı yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları size sorumluluk getirecek.

Ay’ın bulunduğu konum meraklı yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları size sorumluluk getirecek. BOĞA: Birlikteliklerinizde duygusal gelişim göstereceksiniz. Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İhtimallerden yola çıkarak asıl ulaşmak istediğiniz sonuca geleceksiniz.

Birlikteliklerinizde duygusal gelişim göstereceksiniz. Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İhtimallerden yola çıkarak asıl ulaşmak istediğiniz sonuca geleceksiniz. İKİZLER: Kazançlarınızı artırma konusunda yaratıcılığınızı kullanacaksınız. İletişim ve zeka gezegeni Merkür, para evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı beraberinde getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip edin.

Kazançlarınızı artırma konusunda yaratıcılığınızı kullanacaksınız. İletişim ve zeka gezegeni Merkür, para evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı beraberinde getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip edin. YENGEÇ: Organizasyon yeteneğinizin öne çıktığını ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecek. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

Organizasyon yeteneğinizin öne çıktığını ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecek. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz. ASLAN: Aktivitelerinizin engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacak. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir. Gerginlikler canınızı sıkmamalı.

Aktivitelerinizin engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacak. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir. Gerginlikler canınızı sıkmamalı. BAŞAK: Ortaklıklarda ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden büyüklerle kuracağınız diyalog size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

Ortaklıklarda ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden büyüklerle kuracağınız diyalog size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. TERAZİ: Bugün düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Bu sizin için epey zor bir durum. Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.

Bugün düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Bu sizin için epey zor bir durum. Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz. AKREP: Zeka ve iletişim gezegeni Merkür, kombinasyon burcunuz Yengeç’te ilerlerken, dış görünüşünüzde değişiklik isteyebilirsiniz. Bazı onularda değişimdesiniz. Performansınızı güçlü şekilde sergiliyorsunuz.

Zeka ve iletişim gezegeni Merkür, kombinasyon burcunuz Yengeç’te ilerlerken, dış görünüşünüzde değişiklik isteyebilirsiniz. Bazı onularda değişimdesiniz. Performansınızı güçlü şekilde sergiliyorsunuz. YAY: Kendi doğrularınıza inandığınızda her şeyin anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Eleştirilmek istemiyorsanız, kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz. Yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.

Kendi doğrularınıza inandığınızda her şeyin anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Eleştirilmek istemiyorsanız, kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz. Yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek. OĞLAK: Duygusal sorunlarının nedeninde maddi dertlerin etkisini inkar edemezsiniz. Bugün katılacağınız bir toplantıda yeni kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar önemli, düşünmelisiniz.

Duygusal sorunlarının nedeninde maddi dertlerin etkisini inkar edemezsiniz. Bugün katılacağınız bir toplantıda yeni kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar önemli, düşünmelisiniz. KOVA: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Oğlak’taki disipline eden gezegen Satürn’den destek alıyorsunuz. Kararlı ve mantıklı düşünmeye başladınız. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Ortaklıklar gündemde.

Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Oğlak’taki disipline eden gezegen Satürn’den destek alıyorsunuz. Kararlı ve mantıklı düşünmeye başladınız. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Ortaklıklar gündemde. BALIK: Duygu alışverişinde bulunduğunuzda daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

4 Ağustos gününe damga vuran olaylar