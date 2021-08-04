Güne Başlarken | 4 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Toplamda 53'e yakın mahallede 3 bine yakın evin zarar gördüğü yangın nedeniyle 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta, evi ve tarım alanları zarar gören aileler adına ilk ödemeler başladı.

Muğla'dan Zonguldak'a gelen otobüsün muavini B.K., önündeki koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Suçunu itiraf eden B.K., tutuklandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, vakaların artması üzerine kent sakinlerinin tamamına virüs testi yapılacağı bildirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Bazı mahallelerde evler su altında kalırken, Hakkari- Van Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Malatya'da, dün dolaşmak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Aslı (20) ile Büşra Özgül (14) kardeşler aranıyor. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Yıldız Özgül, “Kızlarım sağ salim evlerine dönsünler çünkü üzüldük kahrolduk ve çok kötüyüz” dedi. Annenin feryadının ardından iki kız kardeşten sevindiren haber geldi.

Güne Dair Notlar

4 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,41 TL euro ise 9,98 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık Antalya, 21°C, 43°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 25°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Hatice, her sabah, Kızılağaç Köyü’nden Bodrum’a Amelie’ye yardıma gelirdi. Kızılağaç Köyü’nü geçtiğimiz yıllarda bir trafik kazasında yitirdiğimiz Hatice’den öğrenmiş, köyün insanlarını tanımıştık. Bu köy, yıllar içinde Bodrum’un mahallesi oldu. Oral Çalışlar'ın yazısı...

4 Ağustos günlük burç yorumları