Güne Başlarken | 4 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
04 Ağustos 2021, Çarşamba 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Toplamda 53'e yakın mahallede 3 bine yakın evin zarar gördüğü yangın nedeniyle 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta, evi ve tarım alanları zarar gören aileler adına ilk ödemeler başladı.
Muğla'dan Zonguldak'a gelen otobüsün muavini B.K., önündeki koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Suçunu itiraf eden B.K., tutuklandı.
Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, vakaların artması üzerine kent sakinlerinin tamamına virüs testi yapılacağı bildirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Bazı mahallelerde evler su altında kalırken, Hakkari- Van Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Malatya'da, dün dolaşmak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Aslı (20) ile Büşra Özgül (14) kardeşler aranıyor. Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Yıldız Özgül, “Kızlarım sağ salim evlerine dönsünler çünkü üzüldük kahrolduk ve çok kötüyüz” dedi. Annenin feryadının ardından iki kız kardeşten sevindiren haber geldi.
Güne Dair Notlar
- 4 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,41 TL euro ise 9,98 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık Antalya, 21°C, 43°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 25°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 41°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Hatice, her sabah, Kızılağaç Köyü’nden Bodrum’a Amelie’ye yardıma gelirdi. Kızılağaç Köyü’nü geçtiğimiz yıllarda bir trafik kazasında yitirdiğimiz Hatice’den öğrenmiş, köyün insanlarını tanımıştık. Bu köy, yıllar içinde Bodrum’un mahallesi oldu. Oral Çalışlar'ın yazısı...
4 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.
- BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınızda sorunu kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans işlerini tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz farklı ve kolay ifade etmenin yolunu bulun.
- İKİZLER: İsteklerinizdeki artış önem kazanacak. Çabalarınız, amaçlarınıza ulaşmakta yaptığınız takıntılar yüzünden zora girebilir. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.
- YENGEÇ: Kararlarınızı alırken duygusallığınız artıyor. Mantık ve duygular arasında bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz.
- ASLAN: Bugün gücünüzün sınırlarını abartmayın. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalın. Anaçlığınız size zarar verebilir. Sosyal hayatta meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.
- BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız.
- TERAZİ: İlişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevre koşullarını kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni ilgi alanları eklemek isteyeceksiniz.
- AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.
- YAY: Güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.
- OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlar ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele edeceksiniz. Detayları gözden geçirmelisiniz.
- KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ama alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız sizi zorlayabilir. Emir almaktan hoşlanmadığınız için size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.
- BALIK: Enerjiniz yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız davetlerde tanışacağınız kişiler ilgili sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Olayların esprili yönlerini yakalayabilirsiniz.