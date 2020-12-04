Güne Başlarken | 4 Aralık 2020





Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu edildi.

Ankara Valiliği: Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.





Güne Dair Notlar

4 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7.81 TL euro ise 9.50 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Antalya, 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış Ankara, 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 2°C, 15°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dün yazılı olarak iki soru yönelttim. Sorularımı CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal vasıtasıyla gönderdim. Yanıtlar da akşamüstü aynı yolla geldi.

Murat Çelik'in yazısı

Günün kitabı





Aldous Huxley'in kaleme aldığı Cesur Yeni Dünya adlı eser, distopya tarzında yazılmış en önemli kitaplar arasında yer alıyor. Huxley''in beşinci kitabı olan roman, ilk kez 1932 yılında yayınlandı ve dünya çapında büyük ses getirdi.

4 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Cesursunuz ve risk almaya hazırsınız.

BOĞA: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların problemlerine çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. İletişim konusunda iyisiniz ve çevrenize iyi davranıyorsunuz.

İKİZLER: İş anlaşması yapmak istiyorsanız karşıt evinizdeki iletişim gezegeni Merkür yüzünden kendinizi denetleyip araştırma yapacaksınız. Şimdiki konumunuzu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeyi fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya iş yeri aracılığıyla gelecek. Bugün geleceğinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmelisiniz.

ASLAN: Beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın. Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak.

BAŞAK: Onaylanmayan konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi öne çıkarmadan, geçmişle ilgili konuları yeniden gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.

TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey sabrınızı öne çıkartmak olmalı. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Kendi sorunlarınızı ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Planlarınız uygularken kibar ama ısrarcı davranacaksınız. Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara yumuşak şekilde karşı koyacaksınız. Tercihleriniz ne olursa olsun, yaşam kaliteniz yüksek seyredecek.

YAY: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçının. Değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Devam eden bir ilişkiniz varsa aşkınız testten geçecek.

OĞLAK: İlişkilerinizde ve sözlerinizde dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor. Dolaşım sisteminizi zorlamaktan kaçının.

KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Sevilme isteği sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için yoğun günler sizi bekliyor.

BALIK: İşyerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün. Ruhsal dengeniz bozulabilir.