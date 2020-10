Güne Başlarken | 4 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

TFF, 3 hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şırnak’ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan Demokratik Gençlik Harekatı’nda (DGH) yer alan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist M.A., el yapımı patlayıcı (EYP) ile yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump´ın doktoru Sean Conley, Trump´ın durumu hakkında basın açıklaması düzenledi. Conley, "Başkan´ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan’ı Walter Reed’e götürmemizi tavsiye ettim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3’ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini cep telefonundan görüntülü arayarak verdi.

Güne Dair Notlar

4 Ekim günü saat 7.48'de dolar 7,77 TL, euro ise 9,11 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 27°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 23°C, 34°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 10°C, 26°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu. 14°C, 31°C

Günün kitabı

Beyaz Diş

Beyaz Diş vahşi bir hayvanın gözünden, hem doğal hayata hem de insanların acımasız dünyasına eleştirel bir bakış...

Beyaz Diş Alaska’nın sert doğa koşullarında geçen, nefes kesici bir macera hikâyesi anlatıyor. Yarı köpek bir anne ile kurt bir babanın yavrusu olarak dünyaya gelen Beyaz Diş, doğduğu günden itibaren farklılığının gölgesinde bir hayat sürmeye başlar.

Zekâsıyla ve görüntüsüyle hayranlık uyandıran bu muhteşem yaratık, hem insanların hem de hayvanların eziyetiyle karşılaşır ve her an bedel öder. Hayatta kalmak için içgüdülerinin rehberliğine sığınan Beyaz Diş, zamanla her türlü canlıya karşı güvenini kaybeder ve vahşi hayat ile evcilleşme arasında sıkışıp kalır. Jack London Beyaz Diş’te edebiyat tarihinin en gerçek hayvan karakterlerinden birini yaratırken, düşmanlık, ahlâk, güven, merhamet ve sevgi gibi kavramları tartışıyor.

Günün köşe yazısı

