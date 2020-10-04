Güne Başlarken | 4 Ekim 2020
Günaydın! Yeni bir güne, daha enerjik başlaman için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
04 Ekim 2020, Pazar 07:38 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- TFF, 3 hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Şırnak’ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan Demokratik Gençlik Harekatı’nda (DGH) yer alan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist M.A., el yapımı patlayıcı (EYP) ile yakalandı.
- ABD Başkanı Donald Trump´ın doktoru Sean Conley, Trump´ın durumu hakkında basın açıklaması düzenledi. Conley, "Başkan´ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan’ı Walter Reed’e götürmemizi tavsiye ettim" dedi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3’ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini cep telefonundan görüntülü arayarak verdi.
Güne Dair Notlar
- 4 Ekim günü saat 7.48'de dolar 7,77 TL, euro ise 9,11 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 27°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 23°C, 34°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 10°C, 26°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu. 14°C, 31°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Beyaz Diş
Beyaz Diş vahşi bir hayvanın gözünden, hem doğal hayata hem de insanların acımasız dünyasına eleştirel bir bakış...
Beyaz Diş Alaska’nın sert doğa koşullarında geçen, nefes kesici bir macera hikâyesi anlatıyor. Yarı köpek bir anne ile kurt bir babanın yavrusu olarak dünyaya gelen Beyaz Diş, doğduğu günden itibaren farklılığının gölgesinde bir hayat sürmeye başlar.
Zekâsıyla ve görüntüsüyle hayranlık uyandıran bu muhteşem yaratık, hem insanların hem de hayvanların eziyetiyle karşılaşır ve her an bedel öder. Hayatta kalmak için içgüdülerinin rehberliğine sığınan Beyaz Diş, zamanla her türlü canlıya karşı güvenini kaybeder ve vahşi hayat ile evcilleşme arasında sıkışıp kalır. Jack London Beyaz Diş’te edebiyat tarihinin en gerçek hayvan karakterlerinden birini yaratırken, düşmanlık, ahlâk, güven, merhamet ve sevgi gibi kavramları tartışıyor.
Günün köşe yazısı
‘Mimozalı Kadın’ın merdivendeki hikayesi. Şirin Sever: Link
Günlük burç yorumları (4 Ekim 2020)
- KOÇ: Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık daha şeffaf olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok işi bir arada yapmak isteyeceksiniz. Herkes size hayran.
- BOĞA: İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor. Eğlenceli olaylar gündeme gelecek.
- İKİZLER: Araştırmayı seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin. Yollar söz konusu olabilir.
- YENGEÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanacak ve şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Yaklaşımlarınız mantıklı olmalı. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.
- ASLAN: Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Sezgileriniz yoğun olmasına karşın acele verilmiş kararların sizi yanıltabileceğinizi çok iyi biliyorsunuz.
- BAŞAK: Derin ve araştırmacı yapınızı daha da derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz. Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyecekler.
- TERAZİ: Bugün sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyeti gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda aktif çalışmanızla dikkat çekeceksiniz.
- AKREP: Yönetilmekten nefret ettiğiniz için işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin özellikleri sizin için önemli.
- YAY: Siz her zaman doğallıktan yanasınız. Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Acele etmeyin.
- OĞLAK: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor ama cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.
- KOVA: Yeteneğinizi denemek isteyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek hayaliniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir. Çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.
- BALIK: Bugün sözleriniz anlamlı ve güzel. Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışmak sizi yorabilir. Ama elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.