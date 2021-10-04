Güne Başlarken | 4 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
04 Ekim 2021, Pazartesi 07:24 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir etkinlik sırasında okulda bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ı tebrik etti.
- İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.
- Almanya Başbakanı Angela Merkel, çeşitlilik ve farklılıkların demokrasi için tehdit olmadığını söyledi.
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmasıyla iki ülke arasındaki gerginlik yeniden tırmandı. Le Figaro gazetesinin Fransız ve Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı kaydedildi.
Güne Dair Notlar
- 4 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 86 TL, euro ise 10, 28 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 21°C Kuzey kıyıları başta olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 30°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 15°C, 21°C Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 27°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Görümce, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Sinema: Kong Kafatası Adası
Günün köşe yazısı
Mars ile kavuşumdaki yeniayın damgasını vuracağı bir haftaya giriyoruz! 6 Ekim Çarşamba günü 13 derece Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniay, yine aynı derecede Terazi burcunda bulunan Mars ile çok sıkı kavuşumda ve Ay’ın önündeki ilk hareket Mars ile kavuşumunu kesinleştirmek olacak. Dolayısıyla, Mars gezegeni ile temsil edilen, askeri konuların, polisiye temaların, kavgaların hatta cinayetlerin, sıcak ve sert doğadaki olayların, örneğin kazaların, yangınların, sportif alanda da hareketlenmelerin daha yoğun yaşanacağı bir zaman dilimine giriyoruz!
4 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Çalışma yaşantınıza belli bir disiplin getirmek isteyebilir ve bu konuda çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Başarının önemini kavradığınız için maddiyatın önemli olduğunu karşı tarafa anlatmanız gerekir.
- BOĞA: Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler sizi bunaltabilir. Aktiviteniz yüksek. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız.
- İKİZLER: Enerjik yapınızın düzene ihtiyacı var. İç dünyanızı yeniden düzenlemek zorunda kalacaksınız. Sorunlarınızla baş başa kalmaktan korkmamalı ve çıkış yolları bulacağınızdan emin olmalı, biraz esnemelisiniz.
- YENGEÇ: Çevrenizde size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. Önemli konular gündemde.
- ASLAN: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen hırslı yapınızı körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün toplumsal olaylarda zincirleme konuları bağlayan çalışmalarda başarılı bir grafik sizi bekliyor.
- BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın önerecekleri fikirlerden yola çıkarak yardımlaşmayı onların istekleri doğrultusunda sağlayacaksınız.
- TERAZİ: Çevrenizde sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için daha fazla çaba göstermelisiniz.
- AKREP: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmaları hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Tarzı sizin için önemli.
- YAY: Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Yüksek aktivite ve enerjiyle birçok çalışma yapacaksınız.
- OĞLAK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.
- KOVA: Maddi konularda ince hesaplar peşinde olacaksınız. Hukuki sorunları olanlar için güzel gelişmeler mevcut. Beklediğiniz yazışmalardan istediğiniz cevapların gelmesiyle yaşamınıza hareket gelecek. Olayları dengeleyin.
- BALIK: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda gösterdiğiniz çaba sonuç veriyor. İş görüşmeleriniz olacak.