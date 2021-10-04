Güne Başlarken | 4 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir etkinlik sırasında okulda bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ı tebrik etti.

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çeşitlilik ve farklılıkların demokrasi için tehdit olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmasıyla iki ülke arasındaki gerginlik yeniden tırmandı. Le Figaro gazetesinin Fransız ve Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı kaydedildi.

Güne Dair Notlar

4 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 86 TL, euro ise 10, 28 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 21°C Kuzey kıyıları başta olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 30°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 15°C, 21°C Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 27°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Görümce, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Sinema: Kong Kafatası Adası

Günün köşe yazısı

Mars ile kavuşumdaki yeniayın damgasını vuracağı bir haftaya giriyoruz! 6 Ekim Çarşamba günü 13 derece Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniay, yine aynı derecede Terazi burcunda bulunan Mars ile çok sıkı kavuşumda ve Ay’ın önündeki ilk hareket Mars ile kavuşumunu kesinleştirmek olacak. Dolayısıyla, Mars gezegeni ile temsil edilen, askeri konuların, polisiye temaların, kavgaların hatta cinayetlerin, sıcak ve sert doğadaki olayların, örneğin kazaların, yangınların, sportif alanda da hareketlenmelerin daha yoğun yaşanacağı bir zaman dilimine giriyoruz!

ÖNER DÖŞER'İN YAZISI...

4 Ekim günlük burç yorumları