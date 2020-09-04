Güne Başlarken | 4 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir’deki trafik kazasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun annesi hayatını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Sivas’ta konuk ettiği Macaristan’a 1-0 yenildi.

Gloria Cup’ta Anadolu Efes, Galatasaray’ı mağlup etti

10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan avukat Aytaç Ünsal'ın tahliyesine karar verildi.

Süper Loto'da büyük ikramiye 16 milyon 586 bin 410 TL. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 11-10-5-8-24 ve 31 oldu.

Güne Dair Notlar

4 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,44, euro ise 8,81 TL.

Hava durumu ise şöyle:

İstanbul, 22°C, 29°C 22°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu,

Antalya, 27°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Ankara, 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Trabzon, 23°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır, 20°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Bebe pudrasını kullanabileceğiniz 11 alan

Bebe pudrası bir diğer adıyla talk pudrası genellikle bebek cildinde kullanılıyor. Aslında hayatınızı kolaylaştıracak birçok kullanım alanı daha var.

Bebe pudrasını kullanabileceğiniz 11 alan

Televizyonda ne var?:

Yanımda Kal (Kanal D), Avengers: Sonsuzluk Savaşı (ATV), Sen Kiminle Dans Ediyorsun (SHOW), BAY Yanlış (FOX)

Günlük burç yorumları (4 Eylül 2020)

KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.

BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.

İKİZLER: Cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ‘Varım’ diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşalar yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük hayattaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz epey bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz. Dikkatli olun.

TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da sizsiniz. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.

AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Değerli olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Tesadüfler eski duyguları tetikliyor.

YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Duygularınızdaki dalgalanmalar yüzünden aşkta hep hata yapıyor ve karşınızdaki kişiye fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.

OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve duyguyu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir.

BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkiliyorsunuz.

4 Eylül gününe damga vuran olaylar

1870 - Fransa'da III. Cumhuriyet ilan edildi.

1885 - "Self-servis" ilk defa New York'ta uygulanmaya başlandı.

1886 - Yaklaşık 30 yıl süren savaşlardan sonra, Apaçi lideri Geronimo, Arizona'da teslim oldu.

1888 - George Eastman, Kodak adını ticarileştirdi ve makaralı film kullanan kamerasının patentini aldı.

1919 - Gazi Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ni açtı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Sarıgöl, Buldan ve Bigadiç'i geri aldı.

1932 - Dünya Barış Konferansı Viyana'da toplandı.

1936 - İngiltere Kralı VIII. Edward, İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.

1941 - II. Dünya Savaşı: İlk kez bir ABD gemisi, bir Alman denizaltısının hücumuna uğradı. Geminin adı USS Greer'di.

1944 - II. Dünya Savaşı: müttefikler Brüksel ve Anvers'i ele geçirdi.

1956 - Depolama aygıtı olarak manyetik disk kullanan ilk ticari bilgisayar olan "IBM RAMAC 305" tanıtıldı.

1957 - ABD Yurttaşlık Hakları Hareketi: "Little Rock" Krizi - Arkansas valisi, siyahi öğrencilerin Merkez Lisesi'ne kayıt yaptırmalarına engel olabilmek için Ulusal Muhafızlar'ı göreve çağırdı.

1963 - İsviçre havayollarına ait bir yolcu uçağı Dürrenäsch, İsviçre yakınlarında düştü; 80 kişi öldü.

1964 - Endonezya hükümeti, Beatles tarzı saç kesimini yasakladı.

1970 - Erdal İnönü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi rektörü oldu.

1971 - Alaska havayollarına ait Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı Juneau, Alaska yakınlarında düştü: 111 kişi öldü.

1975 - Bülent Ecevit'in seçim otobüsü Elâzığ'da taşlandı. 50 yaralı, 57 gözaltı.

1993 - Demokrasi Partisi (DEP) Milletvekili Mehmet Sincar Batman'da öldürüldü.

1996 - Abdi İpekçi cinayetinin sanıklarından Oral Çelik, İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edildi. Çelik, 16 Eylül'de 17 yıl aradan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1997 - Kudüs'te çarşı merkezinde üç büyük patlamada 7 kişi öldü, 192 kişi yaralandı. Saldırıyı Hamas örgütü üstlendi.

1998 - Google, Stanford'da doktora yapan iki öğrenci Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu.

2008 - Emekli General Osman Pamukoğlu önderliğinde Hak ve Eşitlik Partisi Kuruldu.



