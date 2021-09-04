Güne Başlarken | 4 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı geçen ay belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl içinde kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75’i geçen Düzce ve Erzincan’ın "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunan Enes Merdivan’ı (19) öldürdüğü iddia edilen İ.Ç. (19), jandarmaya teslim oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Finali’nde Sırbistan’a 3 - 1 mağlup olarak final şansını yitirdi.

Bingöl’de ormanlık alanlara girişlerin 10 Ekim’e kadar yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çeşitli yasaklar ve tedbirler alındığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi’nin Samandağ bölgesinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmalarına başladığını bildirdi.

Güne Dair Notlar

4 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8,30 TL euro ise 9,89 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım:

4 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün düşüncelerinizde kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdekiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve çaresiz kalıyorlar.

BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz. Çevreniz hareketleniyor.

İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Kendinizi ispat etme konusunda kibar yaklaşımlar sergileyin. Maddi konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız.

YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmeli oluşturuyorsunuz. Olaylara geniş açıdan bakıyorsunuz. Kurallara uygun hareket ettiğinizde işler kolay sonuçlanacak.

ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir. İstek ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.

BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartları gözden geçirirken daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacak. Kendinize güveniyorsunuz.

TERAZİ: Mesleki konuların önde yer alması nedeniyle işleriniz birikti. Buna çözüm bulmalısınız. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.

AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Tepkili hareketleriniz sizi zorda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.

YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara çözüm getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çabuk değişim gösteriyorsunuz.

OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün. Sezgilerinizde artış var.

KOVA: Duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirleyin. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.

BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil. Sezgileriniz mükemmel. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.