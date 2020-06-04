Güne Başlarken | 4 Haziran 2020
Dün gece gözünden kaçan önemli gelişmeler ve bugün için seni bilgilendirip, gününe renk katacak bazı bilgiler Güne Başlarken'de. Posta ile Güne Başlarken seni bekliyor.
04 Haziran 2020, Perşembe 07:41 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İstanbul’dan Diyarbakır’a giden yolcu otobüsünde bulunan Süreyya Ç., Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince otobüsle hastaneye götürüldü. Yoluna devam eden otobüs ise yolcuların testinin yapılması için Bolu’da durduruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İkinci bir dalga beklemiyoruz' dedi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını belirten Koca, Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini söyledi.
- 4 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,73 TL, euro ise 7,54 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 17°C, 23°C Parçalı bulutlu Ankara, 11°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 20°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 28°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Mevsiminde yemek lazım!
Haziran ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor.
Haziran ayı sebzeleri Haziran ayı meyveleri
- Enginar -Kayısı
- Taze fasulye -Erik
- Bezelye -Çilek
- Bakla -Kiraz
- Barbunya -Şeftali
- Kabak -Dut
- Patlıcan -Vişne
- Salatalık -Mürdüm eriği
- Yeşil biber -Yeni dünya
- Dolmalık biber
- Domates
- Semizotu
- Rezene
- Marul
- Taze soğan
- Taze sarımsak
- Dereotu
- Fesleğen
- Biberiye
- Nane
- Maydanoz
- Tere
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Kong: Kafatası Adası (Kanal D), Kolpaçino Bomba (Star TV), Mucize Doktor (FOX), Ev Yapımı (TRT 1)
Dizi önerisi: Top of the Lake - 2013
Film önerisi: Tek Başına (North Country) - 2005
Kitap önerisi: Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes
Günlük burç yorumları (4 Haziran 2020)
- KOÇ: İlişkilerinizde ani çıkışlar yapmayın ve bekleyin. Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizde sıkıntı yaratabilir. Ortak proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.
- BOĞA: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Ay’ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.
- İKİZLER: Sosyal hayatınızda yenilikler söz konusu. Çocukları olanlar, onların eğitimleri ile ilgili birtakım problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.
- YENGEÇ: Ailenizle ilgili sorunları abartmadan çözmelisiniz. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler ortaya çıkabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı ve sakin olmalısınız.
- ASLAN: Arkadaşlarınızın olumsuz davranışları sizin işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecek. Toplumsal olaylardan uzak kalmak canınızı sıkacak. Dostlarınızın önereceği fikirler var.
- BAŞAK: Sizi sıkan durumlardan uzaklaşın. Her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Bazı konuların üzerinde durmakta ısrarcı olmayın. Güven ihtiyacı içindesiniz.
- TERAZİ: Çevre koşullarını yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Kendinize güvenebilirsiniz. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Dengeleri istemeden zorlayabilirsiniz.
- AKREP: Duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de bazı olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil. Her duygu için ödün vermek zorunda kalıyorsunuz.
- YAY: Özgürlüğünüzü kullanamayabilirsiniz. Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bağımsız olmaya çalışmalısınız. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmayın. Çünkü bu duruma canınız sıkılıyor.
- OĞLAK: İşinizle ilgili verdiğiniz sözleri zamanında yerine getirmeye önem verin. Çünkü, çalışma hayatında sözler, disiplinli olmak, sergilenen performans çok önemli, unutmayın. Yediklerinize çok dikkat etmelisiniz.
- KOVA: Seyahatlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşiniz konusunda hata yapmama mücadelenizin sizi ne kadar zorladığını kimse bilmez. Zaten kimseye anlatma çabası içinde de olmayın. Gizli yatırımlar söz konusu.
- BALIK: İşinizde duygusal bir doyum sağlamak istiyorsanız yanlış bir gün. Çevrenizin dertlerini dinlemekle yetinmelisiniz. Partnerinizin size göre hoş olmayan tavırlarını çok fazla büyütüyorsunuz. Her şeyi geride bırakmalısınız.
4 Haziran gününe damga vuran olaylar
- Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşuyordu. Heyet başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi. 1930
- Türkiye'deki yabancıların kamu işlerinde çalışması yasaklandı. 1932
- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1937
- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi. 1945
- "Altın Portakal" Sinema Ödülünü başrolünü Yılmaz Güney'in oynadığı Bir Çirkin Adam filmi kazandı. 1970
- Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) resmen kuruldu. 1990
- Türkiye'de, iki heykeli, Türk örf ve adetlerine uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırtan Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Böyle sanatın içine tükürürüm" dedi. 1994
- İsrail'de 'Duvarın Kadınları' grubu 11 yıllık mücadele sonunda kadınların da Ağlama Duvarı önünde dua etme hakkını kazandı. 2000
- Kudüs'te ilk kez Ortodoks bir Yahudi belediye başkanlığına seçildi. Evinde televizyon bulunmayan 12 çocuklu Uri Lupolianski oyların yüzde 52'sini aldı. Kudüs'te yaşayan 220 bin Filistinli seçimi boykot etti. 2003
- Peru'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. Sosyal demokrat Alan Garcia açık farkla devlet başkanı seçildi. 2006
- Masum Türker'in, Demokratik Sol Parti'nin genel başkanlığına seçilmesinin ardından, partinin kurucu genel başkanı Rahşan Ecevit DSP'den istifa etti. Rahşan Ecevit'in ardından, DSP milletvekili Emrehan Halıcı da istifasını verdi. 2009
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