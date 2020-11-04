Güne Başlarken | 4 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lokanta, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro, sinema, konser salonu gibi tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacağını açıkladı.

ABD’de 59. başkanlık seçiminde halk sandık başına gidiyor. New York kentinde halk yeni başkanını belirlemek sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı kentte sandıklar 21.00'de kapandı. Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalan anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö'nun ifadesi ortaya çıktı.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 10-11-12-21-25-49 oldu.

Güne Dair Notlar

4 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,41 TL euro ise 9,79 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 12°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 10°C, 20°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün kitabı

50 Maddede Salgınlar /Erdinç Yücel

Hastalık nedir? Nereden çıktı bu salgınlar? Osmanlı’da salgınlarla nasıl mücadele edildi? Pagan mitolojilerinde ve kutsal kitaplarda salgın ne anlama geliyor? Mumyalar bize ne anlatıyor? İstatistikler ne söylüyor? Covid-19 nasıl yayıldı? Nasıl bir çağa düştük böyle? 50 Maddede Salgınlar, tarih boyunca görülen bulaşıcı hastalıklardan biyolojik silahlara, komplo teorilerinden korku salgınlarına, merak edilen pek çok konu üzerine akılcı bir perspektif sunuyor. Erdinç Yücel, salgınların insanlık tarihindeki dönüştürücü etkisini kronolojik sıralamayla aktarırken bilgiye yaklaşma geleneğimizi de sorguluyor.

Günün köşe yazısı

Arama-kurtarma çalışmaları, büyük fedakarlık ve titizlikle devam ederken, terbiyesiz adamın biri, beş kere on kere kuyruğa girip, yiyecek içecekleri poşete doldurup, kendi büfesine taşıyordu... Rauf Tamer'in yazısı...

4 Kasım günlük burç yorumları