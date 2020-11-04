Güne Başlarken | 4 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
04 Kasım 2020, Çarşamba 07:39 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lokanta, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro, sinema, konser salonu gibi tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacağını açıkladı.
ABD’de 59. başkanlık seçiminde halk sandık başına gidiyor. New York kentinde halk yeni başkanını belirlemek sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı kentte sandıklar 21.00'de kapandı. Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda kalan anneanne ile torununun cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö'nun ifadesi ortaya çıktı.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 10-11-12-21-25-49 oldu.
Güne Dair Notlar
- 4 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,41 TL euro ise 9,79 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 12°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 10°C, 20°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün kitabı
50 Maddede Salgınlar /Erdinç Yücel
Hastalık nedir? Nereden çıktı bu salgınlar? Osmanlı’da salgınlarla nasıl mücadele edildi? Pagan mitolojilerinde ve kutsal kitaplarda salgın ne anlama geliyor? Mumyalar bize ne anlatıyor? İstatistikler ne söylüyor? Covid-19 nasıl yayıldı? Nasıl bir çağa düştük böyle? 50 Maddede Salgınlar, tarih boyunca görülen bulaşıcı hastalıklardan biyolojik silahlara, komplo teorilerinden korku salgınlarına, merak edilen pek çok konu üzerine akılcı bir perspektif sunuyor. Erdinç Yücel, salgınların insanlık tarihindeki dönüştürücü etkisini kronolojik sıralamayla aktarırken bilgiye yaklaşma geleneğimizi de sorguluyor.
Günün köşe yazısı
Arama-kurtarma çalışmaları, büyük fedakarlık ve titizlikle devam ederken, terbiyesiz adamın biri, beş kere on kere kuyruğa girip, yiyecek içecekleri poşete doldurup, kendi büfesine taşıyordu... Rauf Tamer'in yazısı...
4 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak, daha mantıklı düşünmek isteyebilirsiniz. Maddi konunları yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız.
- BOĞA: Duygusal bağlarınızı güçlü tutmalısınız. İletişimdeki başarınızı karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Kişisel motivasyonunuz, çevresel faktörlere bağlı.
- İKİZLER: İletişim gezegeni Merkür’ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmeyin. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.
- YENGEÇ: Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız. Onun fikirlerinden yola çıkarak, yeni bir bakış açısı geliştireceksiniz.
- ASLAN: Gizli düşünceler içindesiniz. Duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Savaşçı Mars ters hareket ediyor. Eski sorunlarınızı kafanızdan atıp düşüncelerinizi arındırmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmayın.
- BAŞAK: Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin fikirleriyle yola çıkmadan önce biraz düşünün.Gücünüzü artıracağınız yeni bir dönem. İletişim gezegeni Merkür’ün ize vereceği olanakları kullanmalısınız.
- TERAZİ: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerliyor. Bazı konularda yaşadığınız kararsızlık iş temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. Çalışmalarınızla ilgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz.
- AKREP: İş konusunda rakiplerinizin olduğunu hiçbir zaman unutmamalı ve tavırlarınızı planlı bir sürdürmelisiniz. Hırslı yönleriniz daima sizi yönlendirecek ve son durumunuzdan siz de memnun kalacaksınız.
- YAY: İş ilişkilerinizi yoğun tutmak zorundasınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak. Dikkatli olmalısınız.
- OĞLAK: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Başarıyı mıknatıs gibi çekiyorusnuz. Hiçbir şeyin kolay olmadığını sizden iyi bilen yok. Bugün çabalarınız takdir görüyor.
- KOVA: Ay’ın konumundan dolayı ortaya çıkan kuşkucu tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına çok neden buluyorsunuz. Çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz.
- BALIK: Düşüncelerinizden taviz vermeye hiç niyetiniz yok. Bilinçaltınız yoğun ve zamana ihtiyacınız var. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.