Türkiye Güne Başlarken | 4 Kasım 2021

Güne Başlarken | 4 Kasım 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 4 Kasım 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

04 Kasım 2021, Perşembe 07:20 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

Fed, piyasalara beklediğini verdi ve kasım ayında varlık alımı azaltımına başlayacağını duyurdu. Fed'in kararı öncesi 3 haftanın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, sonrasında sınırlı aşağı hareket etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın "FETÖ'nün hesabını ver" sözlerine karşılık, "Sen ver FETÖ'nün hesabını. Ben ailemden şehit verdim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda çalıştırılmak için İşkur’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 10 bin temizlik görevlisi alacaklarını söyledi.

Muğla’nın Datça ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından biri ölü bulundu.

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Güne Dair Notlar

  • 4 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,64 TL, euro ise 11,19 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 14°C, 20°C  Parçalı ve az bulutlu
Antalya, 17°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
Ankara, 8°C, 21°C  Parçalı ve az bulutlu
Trabzon, 15°C, 20°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Diyarbakır, 12°C, 24°C  Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, TRT1 : 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş

4 Kasım günlük burç yorumları

  • KOÇ: Dostlarınızla bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek istiyorsunuz. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen birisiniz. Bakış açınınız ses getirecek.
  • BOĞA: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Hiçbir engel sizi yıldırmayacak, sadece duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Zevklere düşkünlük artabilir.
  • İKİZLER: Bugün bencilce davranışlarınız nedeniyle, kendi isteklerinize uyup partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz davranışlarınız ilişkinizi zorlayabilirsiniz. Çocukların sorunları ile ilgilenmeniz gerekebilir.
  • YENGEÇ: Yakın dostlarınızın destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Fiziksel zevkleriniz ön plana çıkacak.
  • ASLAN: Beklediğiniz işlerin sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi halledeceksiniz. Kısa sürede olayların lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmaların gündeme geleceği bir dönemdesiniz.
  • BAŞAK: Bugün, maddi güven arayışı içindesiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyip kararlı davranmalısınız. Gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Ortam yaratma konusunda etkin çaba göstereceksiniz.
  • TERAZİ: Partnerinizden beklentiniz çok fazla. Bugün, alıngan ve kırılgan tavırlarınızla ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Çevrenizdeki her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya daha çabuk yaklaşırsınız.
  • AKREP: Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olmak sizi mutlu edecek. Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir günde olmanız sizi sevindirecek. Ani masraflar karşısında çok daha dikkatli olmalısınız.
  • YAY: Özgürlük duygularınızın belirgin ama alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla çalışmalar yapacak, grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız.
  • OĞLAK: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Çevreyle ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak sıra dışı konuşmalar yapmamalısınız.
  • KOVA: Maddi sorunlarınızı gözden geçirdikten sonra yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Katılacağınız toplantılarda, mantıklı düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.
  • BALIK: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Ama küçük işlere takılıp zaman kaybedebiliyorsunuz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar sizin hatanız yüzünden büyüyecek.

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