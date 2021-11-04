Güne Başlarken | 4 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Fed, piyasalara beklediğini verdi ve kasım ayında varlık alımı azaltımına başlayacağını duyurdu. Fed'in kararı öncesi 3 haftanın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, sonrasında sınırlı aşağı hareket etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın "FETÖ'nün hesabını ver" sözlerine karşılık, "Sen ver FETÖ'nün hesabını. Ben ailemden şehit verdim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda çalıştırılmak için İşkur’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 10 bin temizlik görevlisi alacaklarını söyledi.

Muğla’nın Datça ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından biri ölü bulundu.

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Güne Dair Notlar

4 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,64 TL, euro ise 11,19 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 17°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 8°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 15°C, 20°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 12°C, 24°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, TRT1 : 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş

4 Kasım günlük burç yorumları