Güne Başlarken | 4 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Marka olarak 'Türkiye’ ibaresinin kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey’, 'Turkei’, 'Turquie’ ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye’ ibaresinin kullanımına özen gösterilecek.

12 yıl önce babasını kaybeden ve annesi de yurtdışında yaşayan genç sevdiği kızı istetecek birini bulamayınca Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’dan yardım istedi. Sosyal medya üzerinden yardım isteyen gence ulaşan Vali Aydoğdu gence babalık yapıp gence kızı istedi. Ailenin kızlarını vermesi üzerine yüzükleri de Vali Aydoğdu takarak gençlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

Diyarbakır’da bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuğa bir şahsın cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Çocuğun ailesi ve vatandaşların linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Biz zihinsel ve bedensel engeli, engel olarak görmüyoruz. Duygularını kaybetmiş kendisi ve egosundan başka hiçbir şey düşünmeyen insanların zihnini engel olarak görüyoruz" dedi.

Güne Dair Notlar

4 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13,71 TL, euro ise 15,53 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 13°C, 15°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15°C, 18°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. 2°C, 12°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 19°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. -1°C, 12°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Şarkılar Bizi Söyler (Kanal D)

Yerli Dizi: Kardeşlerim (atv)

Güldür Güldür Show (Show TV)

Yerli Dizi: Elkızı (FOX)

4 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor. Çevre koşulları sizi destekliyor ama içinize sinmeyen bir şeyler var. Zamanınızı sistematik kullanırsanız enerji alışverişleriniz olumlu gelişecek.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili açılımlar söz konusu. Garantili işlerden hoşlandığınız için başlangıçlara şüpheli bakıyorsunuz. İletişim gezegeni Merkür, yazılı anlaşmalar konusunda size destek verirken yüksek performans sergiliyor.

İKİZLER: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı olaylar sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Fikir yürütmeniz mutlak gerekiyormuş gibi kendinizi koşullandırmayın.

YENGEÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırsınızın esiri oluyorsunuz. İletişim gezegeni Merkür, aktif yönlerinizi ortaya çıkarıyor. İşleri yaşama geçirmek istiyorsanız iş birliğine ihtiyacınız olacak.

ASLAN: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde uyguluyorsunuz. İşinizle ilgili gecikmede tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmaya çalışmalısınız.

BAŞAK: Bugün, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Karşıt Neptün size derin duygular veriyor. Hedeflerinize doğru yol almanız sizi mutlu etse de isteklerinizde artış olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.

TERAZİ: Canlı ve neşeli bir gün. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Bugün riskler, ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteğiniz beliriyor.

AKREP: Finans evinizdeki Merkür karşılıklı ilişkilerinizi etkiliyor. Uzun süredir planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız

YAY: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Güneş, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda size destek veriyor. Zihinsel aktivitenizin güçlü olması istediğiniz şartları sağlıyor.

OĞLAK: İş hayatınızla neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken her şeye felsefi gözlüklerle bakmaya çalışın. İpler elinizde olmasa da çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.

KOVA: İlişkilerde aceleci kararlar almayın. Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Değişim gezegeni Uranüs’ün etkileri yüzünden kafanız karışabilir. Enerjinizi kullanmak konusunda kendinizi disipline etmelisiniz.

BALIK: Talebinizin fazla olduğu bir gündesiniz. İsteklerinizdeki artış motivasyonu etkilerken duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız.