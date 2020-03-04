Güne Başlarken | 4 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurduğunu belirterek, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" ifadesini kullandı. Detaylar için tıkla

Dünyanın gözde turizm merkezleri arasında bulunan Antalya'ya, yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı yüzde 30 arttı. Detaylar için tıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti. Detaylar için tıkla

Güne Dair Notlar

4 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,11 TL, euro ise 6,82 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 18°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu İzmir, 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu Antalya, 10°C, 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 4°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 9°C, 18°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 0°C, 18°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor. Fakat sabah uyandığında içilince bu faydalar daha artıyor.

İlk kural, limon suyunun taze taze sıkılmış olması. İkinci kural ise suyun ılık olması.

Etkiyi artırmak istersen içine nane yaprağı, zencefil ya da çubuk tarçın ekleyebilirsin.

Not: Limonda bol sitrik asit bulunduğu için dişlere daha zarar vermesi amacıyla karışımı pipetle içmek ve sonrasında ağza su çalkalamak iyi olabilir.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Kuruluş Osman (ATV), Zemheri (SHOW), Öğretmen (FOX)

Dizi önerisi: Band of Brothers

Film önerisi: Umudunu Kaybetme (2006)

Okunacak kitap önerisi: Otomatik Portakal - Anthony Burgess

Oynanacak oyun önerisi: Horizon Zero Dawn

Günün spor müsabakaları: Türkiye Kupası yarı final: Antalyaspor-Alanyaspor (20:30), İtalya Kupası yarı final: Juventus-Milan (22:45), EuroLeague: Fenerbahçe-Crvena Zvezda (20:45), Fox Tel Aviv-Anadolu Efes (22:15)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Görünmez Adam, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, Jexi, Geçerken Uğradım, Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Acı Kiraz, Sonsuzluk Üzerine

Diğer etkinlikler: Özlenen Nevra Serezli tekrar tiyatroda! Türkan Şoray Kültür Merkezi , Antalya

Hakan Yılmaz'ın yönettiği Ölü'n Bizi Ayırana Dek, tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Torium Sahne, İstanbul

Kadınlar Türkiye Kupası 2020 heyecanı Adana’da yaşanıyor! Adana Atatürk Spor Salonu

Günlük burç yorumları (4 Mart 2020)

KOÇ : Düşündüğünüz olayları çok büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde istemediğiniz saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşam kalitenizi yükseltmek istiyorsunuz.

: Düşündüğünüz olayları çok büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde istemediğiniz saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşam kalitenizi yükseltmek istiyorsunuz. BOĞA: İşte yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanıp olayları yönlendiriyorsunuz. Çevre ilişkilerine eleştirici davranacağınız bir gün. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için küçük olaylara tahammülünüz yok.

İşte yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanıp olayları yönlendiriyorsunuz. Çevre ilişkilerine eleştirici davranacağınız bir gün. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için küçük olaylara tahammülünüz yok. İKİZLER : Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Kardeşler ve kan bağınız olan kişilerin güvenliği söz konusu olabilir. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün.

: Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Kardeşler ve kan bağınız olan kişilerin güvenliği söz konusu olabilir. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün. YENGEÇ: Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Kolay tatmin olmayan bir yapınız var. Bugün, iç disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Finans konularında başarılısınız.

Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedef ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Kolay tatmin olmayan bir yapınız var. Bugün, iç disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Finans konularında başarılısınız. ASLAN: Rutin işlerinizde detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz. Kısa yollarla ilgili planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmeli ve atılımlarınızı doğru şekilde yapmalısınız.

Rutin işlerinizde detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz. Kısa yollarla ilgili planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmeli ve atılımlarınızı doğru şekilde yapmalısınız. BAŞAK: Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız başarınızı güçlendiriyor. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandıracaksınız.

Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız başarınızı güçlendiriyor. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandıracaksınız. TERAZİ: Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlar ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylar konusunda farklı yaklaşımlarınız var.

Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlar ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylar konusunda farklı yaklaşımlarınız var. AKREP : İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Beklediğiniz haberler sürpriz gelişmelere neden olabilir.

: İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Beklediğiniz haberler sürpriz gelişmelere neden olabilir. YAY: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. İstediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. İstediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. OĞLAK: Savaşçı gezegen Mars’tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Sizi bekleyen dostlarınızdan dilediğiniz haberleri alacaksınız. Yönetici gezegeninizin konumu bazı işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerektiğini söylüyor.

Savaşçı gezegen Mars’tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Sizi bekleyen dostlarınızdan dilediğiniz haberleri alacaksınız. Yönetici gezegeninizin konumu bazı işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerektiğini söylüyor. KOVA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç biri yapıyor. Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız.

Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç biri yapıyor. Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. BALIK: Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesi için bilgi birikiminizden yararlanabilirsiniz. Akıllı kişilerden hoşlanıyor, yüksek yaşam standartı için onlarla iş birliği yapmanın faydalı olduğunu düşünüyorsunuz.

4 Mart gününe damga vuran olaylar