Güne Başlarken | 4 Mayıs 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
04 Mayıs 2020, Pazartesi 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Meteoroloji, Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp pazar gece 00.00'dan, bugün (4 Mayıs Pazartesi) akşam 18.00'e kadar geçerli olmak üzere 'sarı' uyarı yayınladı.
- İçişleri Bakanı Soylu, Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafe, alışveriş yoğunluğu, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." açıklamasında bulundu.
- Sivas'ta son 3 gün içerisinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı bildirildi.
- Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 135 artarak 24 bin 895'e yükseldi.
- 4 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 7,03 TL, euro ise 7,69 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 15°C Yağışların kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 15°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 9°C, 16°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 22°C Çok bulutlu Diyarbakır, 9°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte spor yapan bireylerin en çok merak etti sorular arasında "Ramazan'da nasıl spor yapılır? Spor salonlarına hangi saatlerde gidilmeli ve ne zaman spor yapılmalı" yer alıyor. Konu hakkında Diyetisyen Damla Tatan açıklamalarda bulundu.
Ramazan ayında spor ne zaman yapılmalıdır?
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Recep İvedik 3 (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV), Görevimiz Tehlike 5 (Star TV)
Dizi önerisi: Aşk 101
Film önerisi: Kış Uykusu
Kitap önerisi: Bitmemiş Öyküler - J.R.R. Tolkien
Oyun önerisi: Past Cure
Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2020)
- KOÇ: Entelektüel görüşmeler için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sinirlisin dikkat.
- BOĞA: Duygusal potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınız pozitif enerji ile dolu ve yapmak istediğiniz geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
- İKİZLER: Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.
- YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
- ASLAN: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat etmelisiniz.
- BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.
- TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.
- AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.
- YAY: Duygularınız yoğun. Bu birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve hızla dinginliğe kavuşacaksınız.
- OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak işler içindesiniz. Eğer kalbiniz boşsa, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişiminizde mükemmel bir gelişme yaşanacak.
- KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içindesiniz. Bu da aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.
- BALIK: Arkadaşlarınızla aranızdaki duygusal bağ güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler çıkabilir. Dikkatli olun.
4 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- İngiltere Sendikalar Birliği'nin çağrısıyla Britanya tarihinin ilk genel grevi başladı. Genel grev 9 gün sürdü. 1929
- Mustafa Kemal Atatürk üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçildi. 1931
- Başbakanlık; II. Dünya Savaşı sırasında, şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da, İstanbul'da nüfus başına iki kilo un verilmesine karar verildi. 1943
- İstiklal Mahkemeleri Kanunu kaldırıldı. 1949
- Çevre yolu yapımı için Edirnekapı'daki tarihi surların yıkımına başlandı. 1973
- Muhafazakar Parti Lideri Margaret Thatcher seçimleri kazanarak İngiltere'nin ve Avrupa'nın ilk kadın başbakanı oldu. Aynı gün Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Tezer Taşkıran İstanbul'da hayatını kaybetti. 1979
- Türkiye Eurovision şarkı yarışmasında Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı şarkıyla üçüncü oldu. 1997