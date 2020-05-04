Güne Başlarken | 4 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Meteoroloji, Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp pazar gece 00.00'dan, bugün (4 Mayıs Pazartesi) akşam 18.00'e kadar geçerli olmak üzere 'sarı' uyarı yayınladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafe, alışveriş yoğunluğu, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." açıklamasında bulundu.

Sivas'ta son 3 gün içerisinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı bildirildi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 135 artarak 24 bin 895'e yükseldi.

Güne Dair Notlar

4 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 7,03 TL, euro ise 7,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 15°C Yağışların kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 15°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 9°C, 16°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 22°C Çok bulutlu Diyarbakır, 9°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte spor yapan bireylerin en çok merak etti sorular arasında "Ramazan'da nasıl spor yapılır? Spor salonlarına hangi saatlerde gidilmeli ve ne zaman spor yapılmalı" yer alıyor. Konu hakkında Diyetisyen Damla Tatan açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında spor ne zaman yapılmalıdır?

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Recep İvedik 3 (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV), Görevimiz Tehlike 5 (Star TV)

Dizi önerisi: Aşk 101

Film önerisi: Kış Uykusu

Kitap önerisi: Bitmemiş Öyküler - J.R.R. Tolkien

Oyun önerisi: Past Cure

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2020)

KOÇ: Entelektüel görüşmeler için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sinirlisin dikkat.

Entelektüel görüşmeler için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sinirlisin dikkat. BOĞA: Duygusal potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınız pozitif enerji ile dolu ve yapmak istediğiniz geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

Duygusal potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınız pozitif enerji ile dolu ve yapmak istediğiniz geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. İKİZLER : Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

: Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor. YENGEÇ : Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz. ASLAN: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat etmelisiniz.

Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat etmelisiniz. BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız. TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı da genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz. YAY: Duygularınız yoğun. Bu birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve hızla dinginliğe kavuşacaksınız.

Duygularınız yoğun. Bu birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk geçecek ve hızla dinginliğe kavuşacaksınız. OĞLAK : İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak işler içindesiniz. Eğer kalbiniz boşsa, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişiminizde mükemmel bir gelişme yaşanacak.

: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak işler içindesiniz. Eğer kalbiniz boşsa, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişiminizde mükemmel bir gelişme yaşanacak. KOVA : Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içindesiniz. Bu da aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.

: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içindesiniz. Bu da aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız. BALIK: Arkadaşlarınızla aranızdaki duygusal bağ güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler çıkabilir. Dikkatli olun.

4 Mayıs gününe damga vuran olaylar