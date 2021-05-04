Güne Başlarken | 4 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
04 Mayıs 2021, Salı 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Erzincan’da kuş ve bitki türlerine ev sahipliği yapan Ekşisu Sazlığı alev alev yanıyor. Ekşisu Sazlığı'nda yangın akşam saatlerinde çıktı. İtfaiye ekipleri geniş alana yayılan yangına bölge bataklık olduğu için müdahale edemiyor.
- Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı aldı. Bill Gates, haberi Twitter hesabından duyurdu.
- İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Market Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
- İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantının tespit edildiği belirtildi.
- MSB, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzilerinin Türk Hava Kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 4 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,27 TL euro ise 9,95 TL.
- Gram altın ise 474 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 22°C Sabah saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 26°C Az bulutlu Ankara, 14°C, 21°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 18°C Bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 32°C Yer yer çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Koronavirüsle mücadelede kullanılan aşı, şu anda dünyada bulunması en zor şeylerden biri. Bu yönüyle petrolden daha değerli ve silahtan daha stratejik. Üretici şirketler olağanüstü bir üstünlüğe kavuştular. Batılı ülkeler aşılarını ağırlıklı olarak üç kaynaktan temin ediyor. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Frank Herbert- Dune
Modern edebiyatın en epik mesih anlatılarından biri sayılan Dune, genç Paul Atreides'in hikâyesini anlatır. Atreides'in ailesi, evrendeki en önemli ve en değerli madde olan melanj 'baharatının' tek kaynağı olarak bilinen Arrakis gezegeninin kontrolünü kabul etmiştir. İmpatorluğun güçleri Arrakis'in kontrolü için birbirlerinin boğazına sarılırken, politika, din, ekoloji, teknoloji ve insani duyguların çok katmanlı, karmaşık etkileşiminden benzersiz bir hikâye doğacaktır.
Frank Herbert'ın yarattığı evren, yıllar boyunca milyonlarca okurun zihninde gerçekliğini kabul ettirdi ve bugün de ayakta.
İyi bir bilimkurgu ve iyi bir edebiyat yapıtı okumak isteyen herkesin yolu Dune serisinde birleşiyor… İthaki'nin yepyeni "Bilimkurgu Klasikleri" dizisi Dune efsanesiyle başlıyor…
4 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli. Bazı emlak işleri ve maddi konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.
- BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki almanıza neden olabilir.
- İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca görüp önleminizi alıyorsunuz.
- YENGEÇ: Özgürlüğünü sizin kadar sistemli kullanan birine az rastlanır. Bugün, maddi işlerle haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.
- ASLAN: Siz doğal olan her şeyi seviyorsunuz. Maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Yaşananları abartmamaya çalışın.
- BAŞAK: Kendinizi kısıtlanmış hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için kimse sizinle tartışmak istemiyor.
- TERAZİ: Ailenize olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken partnerinizle birlikte olabilirsiniz.
- AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.
- YAY: Maddi konularla ilgili birtakım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları yeni ve başarılı ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasını sağlayacak.
- OĞLAK: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ay’ın konumu, paraya daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.
- KOVA: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.
- BALIK: Ay’ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek olacak. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirlerinin etkisinde kalacaksınız.