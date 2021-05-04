Güne Başlarken | 4 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Erzincan’da kuş ve bitki türlerine ev sahipliği yapan Ekşisu Sazlığı alev alev yanıyor. Ekşisu Sazlığı'nda yangın akşam saatlerinde çıktı. İtfaiye ekipleri geniş alana yayılan yangına bölge bataklık olduğu için müdahale edemiyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı aldı. Bill Gates, haberi Twitter hesabından duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Market Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantının tespit edildiği belirtildi.

MSB, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzilerinin Türk Hava Kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

4 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,27 TL euro ise 9,95 TL.

ise Gram altın ise 474 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 22°C Sabah saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 26°C Az bulutlu Ankara, 14°C, 21°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Trabzon, 14°C, 18°C Bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 32°C Yer yer çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Koronavirüsle mücadelede kullanılan aşı, şu anda dünyada bulunması en zor şeylerden biri. Bu yönüyle petrolden daha değerli ve silahtan daha stratejik. Üretici şirketler olağanüstü bir üstünlüğe kavuştular. Batılı ülkeler aşılarını ağırlıklı olarak üç kaynaktan temin ediyor. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Frank Herbert- Dune

Modern edebiyatın en epik mesih anlatılarından biri sayılan Dune, genç Paul Atreides'in hikâyesini anlatır. Atreides'in ailesi, evrendeki en önemli ve en değerli madde olan melanj 'baharatının' tek kaynağı olarak bilinen Arrakis gezegeninin kontrolünü kabul etmiştir. İmpatorluğun güçleri Arrakis'in kontrolü için birbirlerinin boğazına sarılırken, politika, din, ekoloji, teknoloji ve insani duyguların çok katmanlı, karmaşık etkileşiminden benzersiz bir hikâye doğacaktır.

Frank Herbert'ın yarattığı evren, yıllar boyunca milyonlarca okurun zihninde gerçekliğini kabul ettirdi ve bugün de ayakta.

İyi bir bilimkurgu ve iyi bir edebiyat yapıtı okumak isteyen herkesin yolu Dune serisinde birleşiyor… İthaki'nin yepyeni "Bilimkurgu Klasikleri" dizisi Dune efsanesiyle başlıyor…

4 Mayıs günlük burç yorumları