Güne Başlarken | 4 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 775 milyon 281 bin 225 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
04 Nisan 2020, Cumartesi 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, dün gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.
- AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
- Marmara Denizi ile Batı Karadeniz’de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor.
- 4 Nisan günü saat 8.20'de dolar 6,73 TL euro ise 7,27 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 12°C Öğle saatlerinde il geneli sağanak yağışlı İzmir, 11°C, 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 1°C, 16°C Batı kesimleri hafif sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 12°C Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 6°C, 16°C Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Karantina sürecinde hepimizin iştahı açıldı ve sağlıksız beslenmeye başladık. Diyetisyen Dr. Canel Önel, ev karantinasında tüketilecek 11 sağlıklı besin önerdi.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW), Kalk Gidelim (TRT 1)
Dizi önerisi: Üsküdar'a Giderken
Kitap önerisi: Benim de Söyleyeceklerim Var - Umut Sarıkaya
Oyun önerisi: Score! Hero
Günlük burç yorumları (4 Nisan 2020)
- KOÇ: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleri erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz. Yardım isteyebilirsiniz.
- BOĞA: İşte aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor ve aşk gezegeni Venüs’ün artılarını doğru kullanarak kafanızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.
- İKİZLER: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemelisiniz. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. İyi olun planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.
- YENGEÇ: Kendinize güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.
- ASLAN: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel hayatta yaşadığınız coşkulu davranışlar artık sizin parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.
- BAŞAK: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri size iyi gelecek.
- TERAZİ: Bu dönem çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyen işler yapacaksınız. Bu size para kazandıracak ve ilişkilerinizi destekleyecek. Yeni hedefler belirleyeceksiniz.
- AKREP: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz veya iş birliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.
- YAY: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için gizemli davranışlar sergileyebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.
- OĞLAK: Entelektüel konuşmalar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişime karşı huzursuzluk duymanız çok gereksiz. Sistemli hareket etmelisiniz..
- KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal anlar yaşayacaksınız.
- BALIK: İlgi alanınızda değişimler yapmaya çalışıyorsunuz. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu.
4 Nisan gününe damga vuran olaylar
- İstanbul'da Darülfünun Konferans Salonunda yapılan "Yerli Malı Kullanma ve Koruma" toplantısında gençlik yerli malı kullanmaya yemin etti. 1929
- Polis, evleri tek tek dolaşarak, halktan soyadı almakta acele edilmesini istedi. 1936
- 12 ülke Washington'da Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü'nü yani NATO'yu kuran anlaşmayı imzaladı. 1949
- Yazar Ernest Hemingway'in oğlu Patrick İstanbul'a geldi ve İstanbul'da yakalayacağı büyük bir balığı "İhtiyar Adam ve Deniz" filminde kullanacağını açıkladı. 1956
- Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Fahri Korutürk, NATO'nun Karadeniz'deki herhangi bir savaşın yönetimi ve sorumluluğunu Türkiye'ye verdiğini açıkladı. 1959
- Makarios 1960 Zürich ve Londra antlaşmalarını tek yanlı olarak feshetti. Ankara, Makarios'un tek yanlı fesih kararını tanımadığını açıklarken, antlaşmaların taraftarları İngiltere ve Yunanistan'a birer nota verdi. 1964
- Görev süresi biten Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk veda mesajı yayımladı ve Çankaya Köşkü'nden törenle ayrıldı. 1981
- 7. Uluslararası İstanbul Sinema Günleri'nde iki filmin gösterilmesi müstehcenlik ve İslam'a aykırılık nedeniyle yasaklandı. 1988
- Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yasasında yapılan değişiklikle özel üniversitelere şartlı izin verildi. 1991
- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş bir kalp krizi sonucu Ankara'da öldü. 1997
- Konyaspor Teknik Direktörü Tevfik Lav, Manisa yakınlarında geçirdiği trafik kazasında öldü. 2004