Güne Başlarken | 4 Nisan 2020





Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, dün gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Marmara Denizi ile Batı Karadeniz’de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor.

Güne Dair Notlar

4 Nisan günü saat 8.20'de dolar 6,73 TL euro ise 7,27 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 12°C Öğle saatlerinde il geneli sağanak yağışlı İzmir, 11°C, 21°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 1°C, 16°C Batı kesimleri hafif sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 12°C Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 6°C, 16°C Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Karantina sürecinde hepimizin iştahı açıldı ve sağlıksız beslenmeye başladık. Diyetisyen Dr. Canel Önel, ev karantinasında tüketilecek 11 sağlıklı besin önerdi.

İşte o besinler

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW), Kalk Gidelim (TRT 1)

Dizi önerisi: Üsküdar'a Giderken

Kitap önerisi: Benim de Söyleyeceklerim Var - Umut Sarıkaya

Oyun önerisi: Score! Hero

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2020)

KOÇ: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleri erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz. Yardım isteyebilirsiniz.

Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleri erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz. Yardım isteyebilirsiniz. BOĞA: İşte aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor ve aşk gezegeni Venüs’ün artılarını doğru kullanarak kafanızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

İşte aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor ve aşk gezegeni Venüs’ün artılarını doğru kullanarak kafanızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz. İKİZLER : Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemelisiniz. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. İyi olun planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.

: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemelisiniz. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. İyi olun planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz. YENGEÇ : Kendinize güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

: Kendinize güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz. ASLAN: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel hayatta yaşadığınız coşkulu davranışlar artık sizin parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.

Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel hayatta yaşadığınız coşkulu davranışlar artık sizin parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak. BAŞAK: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri size iyi gelecek.

Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri size iyi gelecek. TERAZİ: Bu dönem çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyen işler yapacaksınız. Bu size para kazandıracak ve ilişkilerinizi destekleyecek. Yeni hedefler belirleyeceksiniz.

Bu dönem çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyen işler yapacaksınız. Bu size para kazandıracak ve ilişkilerinizi destekleyecek. Yeni hedefler belirleyeceksiniz. AKREP : Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz veya iş birliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.

: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz veya iş birliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz. YAY : Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için gizemli davranışlar sergileyebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için gizemli davranışlar sergileyebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin. OĞLAK : Entelektüel konuşmalar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişime karşı huzursuzluk duymanız çok gereksiz. Sistemli hareket etmelisiniz..

: Entelektüel konuşmalar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişime karşı huzursuzluk duymanız çok gereksiz. Sistemli hareket etmelisiniz.. KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal anlar yaşayacaksınız.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal anlar yaşayacaksınız. BALIK: İlgi alanınızda değişimler yapmaya çalışıyorsunuz. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu.

4 Nisan gününe damga vuran olaylar