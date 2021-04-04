Güne Başlarken | 4 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ankara’da, 7 aylık Güneş bebeği battaniye ile boğarak öldürdüğü ortaya çıkan anne Özlem K., tutuklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, "Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" dedi.

Koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk´ grubu ‘kırmızı´ kategoride yer alan Çanakkale´de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 348,81´den 546,77’ye yükseldi. Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye’de dördüncü oldu.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, S.K., isimli şahıs kendini otomobilin önüne attı. Çarpmanın ardından ayağa kalkan S.K., "Ben daha ölmedim mi?" diyerek kendini başka bir otomobilin altına daha attı. Yaralanan S.K., hastaneye kaldırıldı.

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerine müzahir kesimlerce, operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri gerçekleştirilebileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği belirtildi.

Güne Dair Notlar

4 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,17 TL euro ise 9,60 TL.

8,17 ise 9,60 Gram altın ise 453 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı. 12°C, 17°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 13°C, 20°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sağanak yağışlı. 5°C, 15°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı. 10°C, 17°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 3°C, 19°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kemerlerinizi bağlayın. Ya da bağlamayın rahat oturalım. Bu köşede Instagram profiline sıkıştırılan, kimsenin hayal kırıklığına uğramadığı, mutsuz olmadığı, her şeyin yolunda gittiği ‘müthiş’ hayatları konuşuyoruz. Posta-Portre’nin bu haftaki konuğu müzisyen Billie Eilish. Funda Duru'nun köşe yazısı...

Günün kitabı

Anthony Burgess- Mozart ve Deyyuslar

Müziğin bir süsten, bir oyuncaktan, boş hayatlarınızı süsleyen sesli bir duvar kağıdından daha fazla bir şey olduğu bilmem hiç aklınıza geldi mi krallar, kraliçeler, asilzadeler? İlahınıza ulaşmak için dua etmek, tespih çekmek yetmez. Bu ancak müzikle olur - duanın dilinden daha yükseğe erişen o dil, insan ruhunu ilahi varlığa bağlayan o narin zincir. Sizin için bir kulak şekerlemesi, yutup unuttuğunuz bir sufle, ardından geğirdiğiniz bir kadeh şarap. Ama müzik, Tanrı'nın daha fazla yüceltilmesi için dinibütünlerin elleriyle yapılmış bir katedraldir. Bunu inkar ettiğiniz için zındıksınız. Zındık olduğunuz için lanetlenmişsiniz. Lanetlenenler nereye gider bilirsiniz. Bu gecek parodi karşısında müzik melekleri utançla yüzlerini gizlediler. Aman uşak efendiler, beni dışarı atmak için beyaz eldivenlerinizi kirletmeyin. Zaten gidiyorum.

4 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ: Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde onların duygularına değer vermelisiniz.

BOĞA: Duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor. Ortaklıklar için partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması sizi de olumlu etkiliyor

İKİZLER: Ailenizin bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliğe açık bir gündesiniz. Bugün, güçlü yönlerinizi bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

YENGEÇ: Hedeflerinize doğru yol almanız sizi mutlu etse de, isteklerinizde fazlalık olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin. Özel problemleriniz gündemde.

ASLAN: Bugün, nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olun. İş alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

BAŞAK: Değişimden hoşlandığınız bir gün içindesiniz. Uzun süredir planladığınız seyahatleri yapabilirsiniz. Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. Şansınız epey açık.

TERAZİ: Siz kendi hesaplarınızı yaparken çevrenizdeki farklı gelişmelere sahne olacaksınız. Konuşmalarınıza derin anlam katarak karşınızdaki kişileri etkiliyorsunuz. İstek ve duygularınız arasındaki denge çok önemli.

AKREP: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olacak, yeni bir ortama gireceksiniz. Her zamanki inceleme huyundan yola çıkarak bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.

YAY: Korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerde çekimser kalmak istemeniz hata. Olaylara vakur yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık yapacaksınız. Düşünceleriniz arasında bocalamaktan vazgeçin.

OĞLAK: Sezgilerinizin yüksekliği gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden oluyor. Kazançlarınızı artırma konusunda ön sezilerinize güvenin. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacak.

KOVA: Bugün, sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız. Paranızı artırmak için şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. İletişim konusunda gecikmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK: İlham veren gezegen Neptün burcunuzda ilerlerken, kuruntulu yönlerinizin yaratıcılık isteyen çalışmalarda belirgin hale gelecek. Küçük hesapları bırakıp sakince olayların gelişimini takip etmelisiniz.