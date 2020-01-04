Güne Başlarken | 4 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 4 Ocak 2020 günü saat 08.05’te dolar 5,9733 TL’den işlem görürken, euro ise 6,6690 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu. -3°C, 4°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu. 3°C, 9°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu. 4°C, 14°C

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 8°C, 13°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı. 8°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu. 5°C, 9°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. 7°C, 10°C

Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı. -7°C, -1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu. 2°C, 6°C

Günün POSTA şiiri

4 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz sert tepkiler alacaksınız.

BOĞA: Kuracağınız sağlam dostlukların ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünenler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sistemli yapınızı zorlasa da yenilikler konusunda daha esnek davranmalısınız.

İKİZLER: Parayı kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle romantik konuşmalar yapacak ve belki de ilişkinizi yargılayacaksınız. Fazla beklemeyin.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız partneriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın davranmalısınız.

ASLAN: Düşünce bazında kalacak konular için çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Motivasyonunuz çok daha güçleniyor.

BAŞAK: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak için farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklardır.

TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu etkiler içinde olacaksınız. Yaratıcılıkta zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız pratik ve önlemci. Özellikle bugün epey başarılısınız.

AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çizmeniz çevre faktörleri olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularda yeni fikirlere açıksınız.

YAY: İstekleri fazla olan biri olarak agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.

OĞLAK: Duygusal ilişkide derin düşündüğünüz için, olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz. Dikkatli olun.

KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

BALIK: Yaşamı doğal akışında değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.

Günün Haydar Dümen sorusu

Voleybolu çok seviyorum ve oynamak istiyorum. Ancak bir kız arkadaşım voleybol oynarken kızlık zarının yırtıldığını söyledi. Bu yüzden başlayamıyorum. Ne dersiniz?

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