Güne Başlarken | 4 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisine ilişkin, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz" dedi.

dedi. ABD Kongresinin 117. dönemi başladı. Temsilciler Meclisi Başkanı yeniden Pelosi oldu.

Amerikan Washington Post gazetesi, ülkede gündemi altüst edecek bir ses kaydına ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'a kaybettiği 3 Kasım seçimlerinin ardından Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperer'dan sonuçları tersine çevirecek oylar bulmasını istediği ortaya çıktı. WP'nin haberi ülkede gündemi sarstı.

Uzmanlar, Covid-19 aşısı yaptıranların alkol almaması gerektiği uyarısında bulundu.

Serie A'nın 15. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi 4-1 yenerek 3 puanı alırken iki kez ağları sarsan Cristiano Ronaldo, 758 gole ulaştı ve Pele'nin rekorunu kırdı.





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MasterChef'e katıldığı ilk gün "Çok basit bir şekilde birinci olacağım" diyen Serhat Doğramacı, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Güne Dair Notlar

4 Ocak günü saat 7.11'de dolar 7,41 TL euro ise 9,07 TL. Altın 458,79 TL'den işlem görüyor.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 16°C Parçalı bulutlu Antalya, 12°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 15°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, -2°C, 13°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Geçmişte yarış otomobilleri ve sportif modelleriyle tanınan İngiliz MG markası, yeni dönüşümün ardından yeniden yollarda. MG, uzun vadede Türkiye’yi üretim radarında tutuyor. // Hakan Çelik'in yazısı.

Günün şarkısı

Sezen Aksu, YouTube kanalından yayınladığı şarkısının altına bir de mektup yazdı. "2021, içimizi ferahlatacak bir yıl olur mu olmaz mı, bilemiyorum" dedi, sonra yeni yıl dileklerini sıraladı.

Günün kitabı

Ev - Nermin Yıldırım

Nermin Yıldırım bizleri uzun bir yürüyüşe çıkararak, kendini evinde hissedemeyenlerin, evinden zorla koparılanların, kaçmak zorunda kalanların, hiçbir yere sığınamayanların dünyasına ortak ediyor. Sürprizlerle dolu bu yolu adımlarken, bir yandan bir kere koptuktan sonra artık anakaraya bağlanamayan adacıkların uğultulu sesine kulak veriyor, bir yandan da kendimizi seyrettiğimiz aynaların öbür tarafındakilerle yüzleşiyoruz. Romanlarında okuru aile, toplum ve bellek ekseninde yolculuklara çıkaran Yıldırım, duyarlı sesi, nüktedan ve kıvrak diliyle hafızanın iplerini kâh salıp kâh sararak sımsıkı bir yumak oluştururken, “küçük ve muhteşem hayatlarımız”a bambaşka gözlerle bakmamızı sağlıyor. // Hep Kitap, 42 TL.

4 Ocak günlük burç yorumları