Güne Başlarken | 4 Ocak 2021
Günaydın, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bitti :) Sen uyurken dünyanın konuştuğu haber ise, ABD Başkanı Trump'ın ortaya çıkan ses kayıtları oldu.
04 Ocak 2021, Pazartesi 07:17 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisine ilişkin, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz" dedi.
- ABD Kongresinin 117. dönemi başladı. Temsilciler Meclisi Başkanı yeniden Pelosi oldu.
- Amerikan Washington Post gazetesi, ülkede gündemi altüst edecek bir ses kaydına ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'a kaybettiği 3 Kasım seçimlerinin ardından Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperer'dan sonuçları tersine çevirecek oylar bulmasını istediği ortaya çıktı. WP'nin haberi ülkede gündemi sarstı.
- Uzmanlar, Covid-19 aşısı yaptıranların alkol almaması gerektiği uyarısında bulundu.
- Serie A'nın 15. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi 4-1 yenerek 3 puanı alırken iki kez ağları sarsan Cristiano Ronaldo, 758 gole ulaştı ve Pele'nin rekorunu kırdı.
- MasterChef'e katıldığı ilk gün "Çok basit bir şekilde birinci olacağım" diyen Serhat Doğramacı, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Güne Dair Notlar
4 Ocak günü saat 7.11'de dolar 7,41 TL euro ise 9,07 TL. Altın 458,79 TL'den işlem görüyor.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 16°C Parçalı bulutlu Antalya, 12°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 15°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, -2°C, 13°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Geçmişte yarış otomobilleri ve sportif modelleriyle tanınan İngiliz MG markası, yeni dönüşümün ardından yeniden yollarda. MG, uzun vadede Türkiye’yi üretim radarında tutuyor. // Hakan Çelik'in yazısı.
Günün şarkısı
Sezen Aksu, YouTube kanalından yayınladığı şarkısının altına bir de mektup yazdı. "2021, içimizi ferahlatacak bir yıl olur mu olmaz mı, bilemiyorum" dedi, sonra yeni yıl dileklerini sıraladı.
Günün kitabı
Ev - Nermin Yıldırım
Nermin Yıldırım bizleri uzun bir yürüyüşe çıkararak, kendini evinde hissedemeyenlerin, evinden zorla koparılanların, kaçmak zorunda kalanların, hiçbir yere sığınamayanların dünyasına ortak ediyor. Sürprizlerle dolu bu yolu adımlarken, bir yandan bir kere koptuktan sonra artık anakaraya bağlanamayan adacıkların uğultulu sesine kulak veriyor, bir yandan da kendimizi seyrettiğimiz aynaların öbür tarafındakilerle yüzleşiyoruz. Romanlarında okuru aile, toplum ve bellek ekseninde yolculuklara çıkaran Yıldırım, duyarlı sesi, nüktedan ve kıvrak diliyle hafızanın iplerini kâh salıp kâh sararak sımsıkı bir yumak oluştururken, “küçük ve muhteşem hayatlarımız”a bambaşka gözlerle bakmamızı sağlıyor. // Hep Kitap, 42 TL.
4 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozuluyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
- BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı duyacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için enerjiye sahipsiniz.
- İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmak sizin için önemli. Yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılama gücünüzde bulabileceksiniz.
- YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde duruyor ve olayları farklı şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru şekilde kullanacaksınız.
- ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyacak çalışmalarda bulunacaksınız.
- BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz. Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duygu olmalı.
- AKREP: İnatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek tutması. Bu konuya özen gösterin.
- YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli bir olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
- OĞLAK: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız var. İsteklerinizi karşıya aktarırken zorluk çekmeyecek ve davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amaca uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.
- KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Ama mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki çekmemelisiniz.
- BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşüncelerde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.