Güne Başlarken | 4 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı, Sözcü Gazetesi internet sitesinde yer alan Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 34, aylık yüzde 13,01 arttı. İzmir’de zam şampiyonu ürün yüzde 69,16’lık artışla patlıcan olurken, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 26,36’lık düşüşle karnabahar oldu.

Konya’da fabrikada işçi olarak çalışan yabancı uyruklu bir kişi, 1 hafta önce servis aracında koltuk kavgası yaptığı mesai arkadaşını iş yerinde çıkan tartışmada boğazından bıçaklayarak öldürdü.

İzmir’in Buca ilçesinde, motosikleti çalınan iş yeri sahibi ve çalışanı ile hırsızlık şüphelisi arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamacada, iş yeri sahibi otomobille motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet bir evin duvarını yıkarken, hırsızlık zanlısı öldü, 2 kişi ise yaralandı.

İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok ilçede daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi. 30 Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Güne Dair Notlar

4 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,72 TL, euro ise 14,82 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 9°C, 14°C Antalya, Parçalı bulutlu. 11°C, 19°C Ankara, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 1°C, 10°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu. 7°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı, yer yer çok bulutlu. -3°C, 6°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Sinema: Derinlerdeki Dehşet (KANAL D)

Sinema: Uçuş Planı (STAR)

Yerli Dizi: Destan (ATV)

Güldür Güldür Show (SHOW)

Sinema: Eski Köye Yeni Adet (FOX)

4 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Gireceğiniz ortamlara bazı kişilerin dikkatini çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Çevreyle iletişiminizde ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız. Aileniz sizi destekliyor.

BOĞA: Ay, başarınızı ortaya çıkaracak bir konumda. Her işte yaratıcılığınızı yüreklice ortaya koymaktan yanasınız ve başaracak enerjiye sahipsiniz. Paylaşmanız gereken konular var, sonuçları olumlu olacak.

İKİZLER: Yüzünüze yerleşmiş o sakin havanın altında, kimsenin beklemediği kadar ketum ve sağlamcı birisiniz. Yakın ilişki halinde bulunduğunuz insanlarla yapacağınız fikir alışverişi gündeminizde.

YENGEÇ: Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durumu fazla dert etmeyin. Yakında istediğiniz kazançlara kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız.

ASLAN: Duygusal ilişkinize gerekli disiplini getirmeli ve bazı olayları temize çekmelisiniz. Bugün enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle birçok işi bir arada yapacaksınız. Yanılmalar söz konusu olabilir.

BAŞAK: Aşk gezegeni Venüs sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak. Ailenizle iletişim konusunda başarılısınız. Her konuyu derinlemesine araştırmak sizi beklediğinizden daha çok yoruyor.

TERAZİ: İçinizde yoğun duyguların olduğu bir gün. Enerjinizi kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi rahatça gösterebileceksiniz. Üstlerinizle iletişiminiz mükemmel gelişiyor.

AKREP: Dikkatinizi yapacağınız işlere odaklayın. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut. Büyük başarılara hazır olun. Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir.

YAY: Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmayın. Önemli kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Bu buluşmalar için kendinizi sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz önemli adımlar atmanızı sağlayacak.

OĞLAK: Sezgileriniz güçlü. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecek.

KOVA: Ay sizin sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak ve sosyal aktivitelere yer verebileceksiniz. Bugün iletişim konusunda başarılısınız. Çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer vermek gibi takıntınız var.

BALIK: Her alanda başarılısınız am tercihinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Akıllıca yapacağınız manevralar gereken işlerin alt yapısını hazırlayacak.