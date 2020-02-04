Güne Başlarken | 4 Şubat 2020

Bankalararası piyasada 4 Şubat günü saat 07.40’te dolar 5,99 TL’den işlem görürken, euro ise 6,62 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Manisa, Denizli, Uşak, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 7°C, 11°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 9°C, 15°C

İzmir: Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Adana: Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 6°C, 15°C

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12°C, 18°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10°C, 14°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 9°C, 12°C

Erzurum: Aralıklı kar yağışlı -5°C, 0°C

Diyarbakır: Aralıklı yağmurlu -1°C, 6°C

4 Şubat 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.

BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Son günlerde her şeye çabuk kırılıyorsunuz.

İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede var olacaksınız. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengenin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük hayattaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayının bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucu geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyiminiz bol olacak. Maddi kaygıların gündemde olacağı bir dönemdesiniz.

TERAZİ: Masraflardaki artışların nedeni biraz da sizsiniz. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz istenmeyen olaylara neden olabiliyor.

AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. İlginç bir durum ortaya çıkacak. Tesadüfler eski duyguları tetikliyor.

YAY: Gönül freninizi sağlam tutun. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hata yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.

OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin vereceği desteği unutmamalısınız. Güç ve duyguyu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

KOVA: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkiye düşebilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu.

BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolay etkiliyorsunuz.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

23 yaşında kızım. Yeni evliyim, kan gelmedi. Bakireyim ama eşimin tepkisinden dolayı kendimi çaresiz ve yalancı hissettim. Sonraki gün kan geldi, neden? Bu olay cinsel hayatımı çok etkiledi. Ne yapayım?

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Bugün;

Hatay ilinde yer adlarının Türkçeleştirilmesine karar verildi. 1947

Ankara'da valilik ve belediye başkanlığının ayrılmasına ilişkin kanun kabul edildi. 1948

İngiltere'de Muhafazakâr Parti genel başkanlığına Margaret Thatcher seçildi.1975

Bani Sadr İran devlet başkanı oldu. 1980

Dışişleri Bakanı İsmail Cem Atina'ya gitti. Cem, 40 yıl aradan sonra Yunanistan'ı resmen ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti Dış işleri Bakanı oldu. 2000

Ukrayna'da yakalanan Bahçelievler katliamı sanıklarından Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi.2005

Ne yapsak?