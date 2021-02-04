Güne Başlarken | 4 Şubat 2021
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
04 Şubat 2021, Perşembe 07:43 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e ulaştı.
- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 76 milyonu aştı.
- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
- Kanada, terörist örgütler listesine, aralarında geçen ay ABD Kongre binasına yapılan baskında adından çok söz edilen radikal sağcı "Proud Boys" isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup ekledi.
- Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 5- 41- 45- 52- 65- 89- 20 (Joker) oldu.
Güne Dair Notlar
- 4 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,16 TL euro ise 8,61 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 11°C, 21°C Akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Ankara, 3°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 16°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 3°C, 13°C Aralıklı yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
AK Parti ortaya attı, MHP destekledi. İktidar çoğunluğunu oluşturan bu iki partinin Meclis’teki sandalye sayısı, yeni bir anayasa yapmak için yeterli değil. Ancak anayasa değişikliğini referanduma götürebilecek sayıları var. Peki MHP-AK Parti işbirliğiyle nasıl bir anayasa değişikliği olabilir, biraz buna kafa yoralım… Oral Çalışlar'ın yazısı...
Astroloji
Şubat ayı astroloji açısından epey karmaşık geçecek. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için şubat ayı burç yorumunuzu PodCast'imizden dinleyebilir, YouTube'tan izleyebilir veya Filiz Özkol'dan okuyabilirsiniz.
Günün kitabı
Kırmızı Pazartesi / Gabriel Garcia Marquez
Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez’in 1981’de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya’da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. Usta yazar, çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış bir cinayet olayını aktarıyor. Romanın kahramanı Santiago Nasar’ın öldürüleceği daha ilk satırlardan belli, ancak sonun baştan belli olması, kitaba sürükleyiciliğinden bir şey kaybettirmiyor.
4 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Arkadaşlarınızın sorununa çare bulma çabası içinde olacaksınız. Bugün özellikle dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Arabuluculuk size yakışıyor.
- BOĞA: Parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için gerekli alt yapınız mevcut. Daha çok hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğiniz zaman geriye çekilmeniz size zaman kaybettiriyor.
- İKİZLER: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir. Dinlenmeye vakit ayırın.
- YENGEÇ: Duygusal verimi doğru kişilerle çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün hırslı bir gününüz.
- ASLAN: Sezgilerinizin sizi yorduğunu biliyor önlem almıyorsunuz. Kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İç sesinizle baş başa kalmalısınız. Alışkanlıklarınızı gözden geçirip eski olayları bitirme kararı alacaksınız.
- BAŞAK: Sosyal hayatta kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün. Gireceğiniz topluluklarda size tahakküm edilsin istemiyorsanız önleminizi almalısınız. Kariyerinizi destekleyecek kişilerin sağlayacağı avantajları değerlendirin.
- TERAZİ: İnatçı tavırlar sergileseniz de duygu yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine uyum sağlamayı öğrenin. Bugün iş olanaklarınızı değerlendirmek isteyeceksiniz.
- AKREP: Para konusunun gündeme gelmesiyle satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin de sizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Bugün, yaşam sizi mutlu edecek.
- YAY: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.
- OĞLAK: Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi farklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi başarı getiriyor.
- KOVA: Kapasitenizi artırıp başarınızı perçinlemelisiniz. İşte duygusal paylaşımların çok önemli olduğunu bildiğiniz için, bugün arkadaşlarınızın fikirlerine değer vereceksiniz. Çözüm bekleyen işleriniz var.
- BALIK: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birçok olumlu özelliğe sahipsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yararlanabilirsiniz.