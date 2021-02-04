Güne Başlarken | 4 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 76 milyonu aştı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kanada, terörist örgütler listesine, aralarında geçen ay ABD Kongre binasına yapılan baskında adından çok söz edilen radikal sağcı "Proud Boys" isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup ekledi.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 5- 41- 45- 52- 65- 89- 20 (Joker) oldu.

Güne Dair Notlar

4 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,16 TL euro ise 8,61 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 11°C, 21°C Akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Ankara, 3°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 16°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 3°C, 13°C Aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

AK Parti ortaya attı, MHP destekledi. İktidar çoğunluğunu oluşturan bu iki partinin Meclis’teki sandalye sayısı, yeni bir anayasa yapmak için yeterli değil. Ancak anayasa değişikliğini referanduma götürebilecek sayıları var. Peki MHP-AK Parti işbirliğiyle nasıl bir anayasa değişikliği olabilir, biraz buna kafa yoralım… Oral Çalışlar'ın yazısı...

Astroloji

Şubat ayı astroloji açısından epey karmaşık geçecek. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için şubat ayı burç yorumunuzu PodCast'imizden dinleyebilir, YouTube'tan izleyebilir veya Filiz Özkol'dan okuyabilirsiniz.

Günün kitabı

Kırmızı Pazartesi / Gabriel Garcia Marquez

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez’in 1981’de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya’da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. Usta yazar, çocukluğunu geçirdiği kasabada yıllar önce yaşanmış bir cinayet olayını aktarıyor. Romanın kahramanı Santiago Nasar’ın öldürüleceği daha ilk satırlardan belli, ancak sonun baştan belli olması, kitaba sürükleyiciliğinden bir şey kaybettirmiyor.

4 Şubat günlük burç yorumları