Güne Başlarken | 4 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 40 kuruş zam yapıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de bir arazide, geniş güvenlik önlemleri altında cesedi aranan eski cinayet zanlısı Murat Kartal'ın Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis tarafından gözaltına alınıp, uyuşturucu çetesi üyelerine para karşılığı teslim edildiği ortaya çıktı. 2 polis ve uyuşturucu çetesinden 5 kişi tutuklandı.

Otomotiv kredilerine flaş düzenleme. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, canlı yayında otomobil kredileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını söyledi.

Kayseri-Malatya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babasını ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güne Dair Notlar

4 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,56 TL, euro ise 15,56 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu. 2°C, 6°C Antalya, Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı. 8°C, 17°C Ankara, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı. 1°C, 3°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. 10°C, 11°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 1°C, 10°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Arka Sokaklar (KANAL D)

Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu (STAR)

Yerli Dizi: Yalnız Kurt (ATV)

Yerli Dizi: Aziz (SHOW)

Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam (FOX)

4 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahatça ifade ettiğiniz için çevreniz epey kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine olayları araştırmalısınız.

BOĞA: Kendinizi anlatırken karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde olacak. Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz. Mesleğinizle ilgili değişim söz konusu.

İKİZLER: Enerjiniz çevreniz tarafından takdir ediliyor. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle gerekli müdahaleyi yapmalısınız. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmek için acele etmelisiniz.

YENGEÇ: Kazançlarınızı artırma konusunda yaratıcılığınızı doğru kullanacaksınız. Duygularınızı dramatik sözcüklerle ifade ederek kendinizi ortaya koyacaksınız. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip etmelisiniz.

ASLAN: Organizasyon yeteneğinizin belirgin olduğunu çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecek. Sizi duygusuzlukla suçlayabilirler. Aldırmamayı öğrendiniz, bazı konuları takmıyorsunuz.

BAŞAK: Düşünmeden sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması bazı hataları da beraberinde getiriyor.

TERAZİ: Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. Bugün ihtimallerden yola çıkarak asıl sonuca hızlıca varacaksınız. Ortaklıklarda zorlanmanız işe yarayacak.

AKREP: Aktivitelerinizin engellenmesi canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacak. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz var ve kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz.

YAY: İş yaşantınızla ilgili sağlam görüşlü kişilerin desteğine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: Sezgilerinize güvenmeniz yanlış kararlar almanız neden olabilir. Kariyerinizle ilgili köklü değişimlere hazır olun. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz.

KOVA: Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak. Arkadaşlarınız, ev değiştirme sorunları için sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler. Yakın çevrenizin sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.

BALIK: Kendi doğrularınıza inandığınızda her şeyin anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Olaylar yön değiştirdikçe çevreniz haklı olduğunuzu görecek. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.