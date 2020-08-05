Güne Başlarken | 5 Ağustos 2020
Posta.com.tr'nin hazırladığı Güne Başlarken'le güne dair bilgileri al ve sabahını neşelendir. İşte Güne Başlarken!
05 Ağustos 2020, Çarşamba 07:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.
Usta tiyatro oyuncusu Üstün Asutay 82 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, "Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63'tür. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır" açıklamasında bulundu.
Manchester City, Ferran Torres'i kadrosuna kattı.
- 5 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 6,89 TL, euro ise 8,16 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Az bulutlu ve açık Antalya, 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 27°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ağız çalkalama suyunun 8 farklı kullanım alanı
Ağız çalkalama suyu 8 ayrı şekilde işe yarayabilir. İşte kullanım alanları.
- Diş fırçasını bakterilerden arındırır
- Tırnak mantarını iyileştiriyor
- Koltuk altı kokularını önlüyor
- Tuvalet fırçanızı temizler
- Çöpteki kötü kokuyu giderir
- Kaşıntıyı geçirir
- Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu önler
- Ekranınızı parlatır
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Televizyonda ne var?:
Kung Fu Panda 3 (Kanal D), Hızlı ve Öfkeli 4 (ATV), Mucize (TRT 1), Sen Çal Kapımı (FOX)
Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2020)
- KOÇ: İşinizle ilgili dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Savaşçı gezegen Mars burcunuzda ilerliyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra çoğundan vazgeçebilirsiniz.
- BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız epey yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabanız her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.
- İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi epey mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunun köküne inmenizde yarar var.
- YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bazı sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
- ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.
- BAŞAK: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeler için gerekli şartları oluşturun.
- TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünüp hiçbir şeye kızmamalısınız. Karşınızdaki kişilere fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.
- AKREP: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.
- YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Çevre koşullarını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.
- KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Görüşeceğiniz kişilerden bazılarının düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olmak için şans verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.
- BALIK: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda ilham veren gezegen Neptün’ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.
5 Ağustos gününe damga vuran olaylar
- Padişah Sultan Reşat Meclis'i Mebusan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı. 1912
- Amerikalı Mary Pheps Jacob, sutyen patenti aldı. İlk sutyen pembe bir kurdeleyle birbirine bağlanmış bir çift mendilden oluşuyordu. 1914
- İlk elektrikli trafik lambası, aynı gün, Amerika'da Cleveland'da Euclid Caddesi'nde kullanıldı. 1914
- Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi. 1921
- Kütahya Cezaevi'nde 5 Ağustos 1959'da isyan çıktı. Polisler gaz bombası atarak isyanı bastırdı. 1959
- ABD'li yıldız Marilyn Monroe, Hollywood'daki evinde ölü bulundu. 36 yaşındaki Monroe'nin intihar ettiği açıklandı. 1962
- Nelson Mandela tutuklandı. 1962
- Amerikan uzay aracı ''Mariner Seven'' Mars'ın fotoğraflarını çekti. 1969
- Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı. 1971
- Ali Özgentürk'ün yönettiği ''Hazal'', Paris'te düzenlenen Prades Film Festivali'nde ''En İyi Film' ödülünü aldı. 1980
- Doğu Bloku'nun hayatta kalan son Stalinci liderlerinden Bulgaristan'ın uzun yıllar diktatörü olan Todor Jivkov, Sofya'da 96 yaşında öldü. 1998
- Eski devlet ve sağlık bakanlarından Münif İslamoğlu vefat etti. 1998
- Şair Osman Numan Baranus 75 yaşında İstanbul'da öldü. 2005
Dünün videosu: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.