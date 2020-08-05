Güne Başlarken | 5 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.

Usta tiyatro oyuncusu Üstün Asutay 82 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, "Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63'tür. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır" açıklamasında bulundu.

Manchester City, Ferran Torres'i kadrosuna kattı.

Güne Dair Notlar

5 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 6,89 TL, euro ise 8,16 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Az bulutlu ve açık Antalya, 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 27°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ağız çalkalama suyunun 8 farklı kullanım alanı

Ağız çalkalama suyu 8 ayrı şekilde işe yarayabilir. İşte kullanım alanları.

Diş fırçasını bakterilerden arındırır

Tırnak mantarını iyileştiriyor

Koltuk altı kokularını önlüyor

Tuvalet fırçanızı temizler

Çöpteki kötü kokuyu giderir

Kaşıntıyı geçirir

Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu önler

Ekranınızı parlatır

Televizyonda ne var?:

Kung Fu Panda 3 (Kanal D), Hızlı ve Öfkeli 4 (ATV), Mucize (TRT 1), Sen Çal Kapımı (FOX)

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2020)

KOÇ: İşinizle ilgili dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Savaşçı gezegen Mars burcunuzda ilerliyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra çoğundan vazgeçebilirsiniz.

İşinizle ilgili dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Savaşçı gezegen Mars burcunuzda ilerliyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra çoğundan vazgeçebilirsiniz. BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız epey yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabanız her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.

Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız epey yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabanız her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor. İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi epey mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunun köküne inmenizde yarar var.

Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi epey mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunun köküne inmenizde yarar var. YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bazı sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bazı sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor. ASLAN : Yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.

: Yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin. BAŞAK: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeler için gerekli şartları oluşturun.

Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeler için gerekli şartları oluşturun. TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünüp hiçbir şeye kızmamalısınız. Karşınızdaki kişilere fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünüp hiçbir şeye kızmamalısınız. Karşınızdaki kişilere fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz. AKREP: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.

Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Çevre koşullarını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz. Çevre koşullarını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz. OĞLAK : Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.

: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır. KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Görüşeceğiniz kişilerden bazılarının düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olmak için şans verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.

Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Görüşeceğiniz kişilerden bazılarının düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olmak için şans verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var. BALIK: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda ilham veren gezegen Neptün’ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.

5 Ağustos gününe damga vuran olaylar

Padişah Sultan Reşat Meclis'i Mebusan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı. 1912

Amerikalı Mary Pheps Jacob, sutyen patenti aldı. İlk sutyen pembe bir kurdeleyle birbirine bağlanmış bir çift mendilden oluşuyordu. 1914

İlk elektrikli trafik lambası, aynı gün, Amerika'da Cleveland'da Euclid Caddesi'nde kullanıldı. 1914

Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi. 1921

Kütahya Cezaevi'nde 5 Ağustos 1959'da isyan çıktı. Polisler gaz bombası atarak isyanı bastırdı. 1959

ABD'li yıldız Marilyn Monroe, Hollywood'daki evinde ölü bulundu. 36 yaşındaki Monroe'nin intihar ettiği açıklandı. 1962

Nelson Mandela tutuklandı. 1962

Amerikan uzay aracı ''Mariner Seven'' Mars'ın fotoğraflarını çekti. 1969

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı. 1971

Ali Özgentürk'ün yönettiği ''Hazal'', Paris'te düzenlenen Prades Film Festivali'nde ''En İyi Film' ödülünü aldı. 1980

Doğu Bloku'nun hayatta kalan son Stalinci liderlerinden Bulgaristan'ın uzun yıllar diktatörü olan Todor Jivkov, Sofya'da 96 yaşında öldü. 1998

Eski devlet ve sağlık bakanlarından Münif İslamoğlu vefat etti. 1998

Şair Osman Numan Baranus 75 yaşında İstanbul'da öldü. 2005

Dünün videosu: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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