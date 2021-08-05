Güne Başlarken | 5 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kemerköy Termik Santraline sıçrayan alevler nedeniyle Muğla´nın Milas ilçesinde vatandaşlar bölgeden uzaklaşmak için yola koyuldu. Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik amaçlı önlem aldığı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sosyal güvenlik sistemimiz ayın belli günlerinde ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehiriçi toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalışanlara emekli olma imkanı tanıyor.

Korona başladığında maske, dezenfektan gibi acil ürünlere ihtiyacı fırsat bilen sahtekarlar, bugünlerde yine sahnede. Şimdi de Ege ve Akdeniz bölgelerinde 9 gündür süren yangını fırsata çevirmenin peşindeler.

Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar devam ederken fırsatçılık da dur durak bilmiyor. Yangın söndürme aletleri ve bölge halkının ihtiyaç listesinde yer alan ürünlerin fiyatı katlanırken bazı fırsatçılar da daha yangınlar sönmeden yanan arazileri satışa çıkarmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Ben aşıda zorlamadan yana değilim" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali’nin tel örgülerine yaklaşması üzerine vatandaşların çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Güne Dair Notlar

5 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,48 TL euro ise 10,05 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 30°C, 43°C Az bulutlu ve açık Ankara, 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 25°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 42°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ülkenin dört bir yanındaki orman yangınları içimizi yaksa da, insanlığın hâlâ ölmediğini gösterdi bize. Herkes bir şeyler yapmak için çabaladı, herkes elini taşın altına soktu. Elbette ormanlar yanarken keyfine bakanlar da vardı. Bakın, bu yangınlardan sonra neleri unutmayacağız... Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

5 Ağustos günlük burç yorumları