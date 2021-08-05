Güne Başlarken | 5 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Ağustos 2021, Perşembe 07:20 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Kemerköy Termik Santraline sıçrayan alevler nedeniyle Muğla´nın Milas ilçesinde vatandaşlar bölgeden uzaklaşmak için yola koyuldu. Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik amaçlı önlem aldığı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sosyal güvenlik sistemimiz ayın belli günlerinde ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehiriçi toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalışanlara emekli olma imkanı tanıyor.
Korona başladığında maske, dezenfektan gibi acil ürünlere ihtiyacı fırsat bilen sahtekarlar, bugünlerde yine sahnede. Şimdi de Ege ve Akdeniz bölgelerinde 9 gündür süren yangını fırsata çevirmenin peşindeler.
Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar devam ederken fırsatçılık da dur durak bilmiyor. Yangın söndürme aletleri ve bölge halkının ihtiyaç listesinde yer alan ürünlerin fiyatı katlanırken bazı fırsatçılar da daha yangınlar sönmeden yanan arazileri satışa çıkarmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Ben aşıda zorlamadan yana değilim" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali’nin tel örgülerine yaklaşması üzerine vatandaşların çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Güne Dair Notlar
- 5 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,48 TL euro ise 10,05 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 30°C, 43°C Az bulutlu ve açık Ankara, 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 25°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 42°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ülkenin dört bir yanındaki orman yangınları içimizi yaksa da, insanlığın hâlâ ölmediğini gösterdi bize. Herkes bir şeyler yapmak için çabaladı, herkes elini taşın altına soktu. Elbette ormanlar yanarken keyfine bakanlar da vardı. Bakın, bu yangınlardan sonra neleri unutmayacağız... Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...
5 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok fırsat çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
- BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolaylıkla destek alabileceksiniz. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
- İKİZLER: İddialı tavırlarla ortaya çıkıyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanın. İlgi çeken konuşmalarla karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.
- YENGEÇ: İkili ilişkilerinize kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah var. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.
- ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortadasınız. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi geriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız bir hayli sıkkın.
- BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. İş yerinde yönetici pozisyonundaysanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.
- TERAZİ: İşyerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise, değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.
- AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği yapacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda daha başarılısınız.
- YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olun. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla ve kararlılıkla sürdüreceksiniz.
- OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınızı uygulama aşamasına gelirken sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar gündemde olacak.
- KOVA: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka fazla şans vermeniz sizi üzebilir.
- BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Büyük sevgi birikimine sahipsiniz. Düşüncelerinizi netleştirmeyi öğrendiniz ve öğretiyorsunuz.