Türkiye Güne Başlarken | 5 Aralık 2020

Güne Başlarken | 5 Aralık 2020

Türkiye

Güne Başlarken | 5 Aralık 2020

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

05 Aralık 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?


Güne Dair Notlar

  • 5 Aralık günü saat 7.40'ta dolar x euro ise x TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul,   7°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
Antalya,    13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara,      2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
Trabzon,    9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır, 0°C, 14°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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5 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Bilinçaltınız yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi başkalarına göre daha karizmatik yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında hayır kelimesini bugün kullanmayın.

BOĞA: Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de gerekli donanımı sağlamak için üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.

İKİZLER: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. İsteklerinizi karşıya yansıtırken doğruların peşindesiniz ve sizi zorda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bencillikle suçlansanız bile taviz vermeyin.

YENGEÇ: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, para evinizi etkiliyor ve harcamalarda programlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum size sıkıcı gelecek. Mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracaksınız.

ASLAN: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeyleri sınırlamalı, bütçenizi dengelemelisiniz. Bugün yönetici gezegeninizin konumu yeni konuları gündeme getirecek.

BAŞAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde her şey üstünüze gelecek. Size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Kısa yollarla ilgili planlar yapmalısınız.

TERAZİ: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Tepkili davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.

AKREP: Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlardan haberler alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışın. Başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylar konusunda farklı yaklaşımlarınız var.

YAY: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanıp başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Doğrularınızdan taviz vermeyin.

OĞLAK: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları koymalı ve ne pahasına olursa olsun, aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.

KOVA: Bugün kişiselliğinizi öne çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini çok iyi biliyorsunuz.

BALIK: Bugün, kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşaması için bir çalışma sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs Akrep’te ilerlerken bazı gizlilikler söz konusu.

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