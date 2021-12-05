Güne Başlarken | 5 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ordu’da, bir oto galeriye giren S.Ö., E.K. ve A.Y. isimli çocuklar, çaldıkları otomobil ile gittikleri İstanbul’da yaklaşık bir hafta sonra yakalandı. İstanbul’da işlemleri tamamlanan çocuklar, polis ekiplerince Ordu’ya getirildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü.

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama daha meydana geldi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2 hafta üst üste oynadıkları Başakşehir ve Galatasaray deplasmanlarından mağlubiyet almadan ayrılmanın kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen M.C. (52) tarafından boğazından bıçaklanan Şuayip Karabulut (58) ağır yaralandı.

Güne Dair Notlar

5 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 13, 70 TL euro ise 15, 50 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

5 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Gerekli fikir ve desteği ona sağladığınız müddetçe yaşam sizi mutlu edecektir.

BOĞA: Maddi konularla ilgili fırsatları değerlendirebilirsiniz. Kendinizi yeterli göremediğinizde geriye çekilmeniz size zaman kaybettiriyor. Yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut.

İKİZLER: Duygusal ilişkilerinizde olumlu hareketlenme söz konusu. Partnerinizle isteklerinizi gerçekleştirebilir ve kararlar alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmaktan büyük keyif alacaksınız.

YENGEÇ: Duygusal veriminizi doğru kişilerle birlikte çalıştığınızda alıyorsunuz. Yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Organizasyonlar gündemde.

ASLAN: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ama önlem almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçinizdeki sesle baş başa kalmayı deneyin. Alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz.

BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün. Kariyerinizi destekleyecek kişilerin sağlayacağı avantajları iyi değerlendirmelisiniz. Çocukları olanlar için eğlenceli ve çok farklı bir gün.

TERAZİ: İnatçı tavırlar sergileseniz bile duygu yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yeniliklere uyum sağlamayı öğrenmelisiniz. Güvenin çok önemli olduğu bir gün.

AKREP: Sevecen duygular içindesiniz. Karşıt evinizde geri giden değişim gezegeni Uranüs eski fırsatlar konusunda siz destekliyor. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.

YAY: İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Çok iddialısınız, dikkat edin.

OĞLAK: İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi çoğu kez başarınıza katkıda bulunabiliyor.

KOVA: Düşüncelerinizi yapılandırmak istiyor ve tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz daha da artıyor.

BALIK: Kapasitenizi artırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda paylaşımların önemli olduğunu bildiğiniz için arkadaşlarınızın fikirlerine değer veriyorsunuz. Çözüm bekleyen işlerinizi unutmayın.

Günün kitabı

Alix E. Harrow- On Bin Kapı

Yedi yaşındayken, January bir Kapı keşfetti. Bambaşka bir dünyaya açılan bir Kapı.

January Scaller, kendini bildi bileli büyük bir malikânede, Cornelius Locke isimli zengin bir koleksiyonerin vesayeti altında yaşıyordu. Pahalı giysileri, hizmetçileri, görünüşte ayrıcalıklı bir hayatı vardı. Ancak January kendini hiç de evinde hissetmiyordu. Cornelius Locke için sanat eseri avcılığı yapan babası eve nadiren uğrar olmuştu. Hayatını katı kurallara uyarak yaşamak zorundaydı. Ve koyu renkli derisi, Bay Locke’ın koleksiyonunun egzotik bir parçası olduğunu hissettiriyordu ona.

On yedi yaşındayken, January tuhaf bir kitap buldu. Akıl almaz hikâyeler anlatan bir kitap.

Bulduğu On Bin Kapı isimli kitap, January için hem çok tanıdık hem de hayal ettiği her şeyin ötesindeki şeylerden bahsediyordu. Başka dünyaların kokularını taşıyan, gizemli Kapıları ve imkânsız bir aşk hikâyesini anlatan bu kitabı okudukça January’nin içinde bir şeyler filizleniyordu. Kendisi, ailesi ve dünyası hakkındaki gerçekleri keşfedeceği bir yolculuğa çıkacak olan January’yi büyük tehlikeler bekliyordu.



