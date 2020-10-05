Güne Başlarken | 5 Ekim 2020
5 Ekim sabahından günaydın! Bugün Güne Başlarken'de yeni koronavirüs kamu spotları, MasterChef Duygu'nun yarışmaya damga vuran atağı, 3 günde 100 milyon izlenen video klibiyle BLACKPINK ve yerlilerden Hande Yener'in yeni albümü var. Unutmayın; gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Ekim 2020, Pazartesi 07:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Mersin'de, yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Halil Y.', emniyetteki ilk ifadesinde, eşini eve döndürmek için çocuklarını dövdüğünü söyledi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında, "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen ve "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in rol aldığı yeni kamu spotlarını paylaştı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1312850978731970567
- Paris'te koronavirüs salgını nedeniyle "maksimum alarm" seviyesine geçildi.
- Fenerbahçe, Kemal Ademi transferi için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geldiğini duyurdu.
- İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid deplasmanda Levante'yi 2-0 mağlup etti, Barcelona deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.
Güne Dair Notlar
- 5 Ekim günü saat 7.20'de dolar 7.78 TL, euro ise 9.12 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 29°C Az bulutlu Antalya, 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 12°C, 28°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 20°C, 24° Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 5°C, 28°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kadını
Duygu Acarsoy
Bu sabah sosyal medyada gezinirken herkesin Duygu Acarsoy'dan söz ettiğini görürseniz şaşırmayın. Nam-ı diğer MasterChef Duygu, dün akşam netameli bir şekilde yarışmaya veda etti. Elemeye kalan yarışmacı, önce bile bile yemeğini tuzlu yaptı, ardından elini kaldırarak 'Ben kendimi sabote ettim şef. İçim acıyarak gidiyorum" dedi. Ayrılmasına gerekçe olarak, 'çalıştığı okuldan çağrılmasını' gösterdi. Ancak izleyiciler Duygu'nun gidişini 'aldatılmasına' bağlıyor. MasterChef Duygu, geçtiğimiz günlerde nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklamıştı. Hafta içinde de yarışmayı bırakmak istediği, çekim ekibinin elemeyle gitmesine onay verdiği söylenmişti. Anlayacağınız durumlar karışık!
Günün kitabı
Kısa
New York Times çoksatanlar listesinin gediklisi yuzar Holly Goldberg Sloan’dan muzip, duygusal, şaşırtıcı ve karşı konulamaz bir dönüşüm öyküsü... // Domingo Yayınevi, 32 TL.
Günün videosu
Şu sıralar oldukça popüler olan K-Pop grubu BLACKPINK, yeni videosuyla YouTube'u sildi süpürdü. Bu video 3 günde 100 milyona yakın izlendi.
Günün albümü
Sektördeki modanın aksine Hande Yener single ile değil, dolu dolu bir albümle geri döndü. Sonbaharına neşe katmak, yaz tınılarıyla sezonu devam ettirmek isteyenler için birebir.
5 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görmeniz sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının yaşamını merak edebilir, onları tenkit edebilirsiniz.
- BOĞA: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce iç sesinize güvenseniz çok iyi olacak. Sistemli yapınızı bozmamalısınız. Seyahat planları yapabilirsiniz.
- İKİZLER: Yakın arkadaşınızla konuşacaksınız. Başka biriyle ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevresel risklerden uzak durmanız iyi olur.
- YENGEÇ: Hayatın zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz stresin etkisini azaltabilir ve yok edebilirsiniz. Duygusal değişiminiz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.
- ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişileri ve çevrenizi sınayacağınız bir gün.
- BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çizmeniz doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bugünlerde çevrenizle rahatça iletişim kurabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde. Bazı konularda sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkındasınız ve hiçbir şeyi kolay kolay beğenmiyorsunuz.
- AKREP: Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Farkında olmadan bilinçaltınızın etkisi altına giriyor.
- YAY: Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için bazen yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor. Temkinli hareket etmelisiniz.
- OĞLAK: Üst yöneticilerinizle aranızda güçlü duygusal bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama olacak. Olaylara katı bir tutum içinde yaklaşmanız, çatışmalara neden olabilir.
- KOVA: Aradığınız destek; kariyeriniz için önemli olabilir. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinize kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken, olaylara ciddi bakıyorsunuz.
- BALIK: Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz. Yaşadığınız sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorundasınız. Duygusal takıntılarınız yüzünden kafanız karışabilir.