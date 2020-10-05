Güne Başlarken | 5 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Mersin'de, yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Halil Y.', emniyetteki ilk ifadesinde, eşini eve döndürmek için çocuklarını dövdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında, "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen ve "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in rol aldığı yeni kamu spotlarını paylaştı.









Paris'te koronavirüs salgını nedeniyle "maksimum alarm" seviyesine geçildi.

Fenerbahçe, Kemal Ademi transferi için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geldiğini duyurdu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid deplasmanda Levante'yi 2-0 mağlup etti, Barcelona deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

Güne Dair Notlar

5 Ekim günü saat 7.20'de dolar 7.78 TL, euro ise 9.12 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 29°C Az bulutlu Antalya, 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 12°C, 28°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 20°C, 24° Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 5°C, 28°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kadını

Duygu Acarsoy

Bu sabah sosyal medyada gezinirken herkesin Duygu Acarsoy'dan söz ettiğini görürseniz şaşırmayın. Nam-ı diğer MasterChef Duygu, dün akşam netameli bir şekilde yarışmaya veda etti. Elemeye kalan yarışmacı, önce bile bile yemeğini tuzlu yaptı, ardından elini kaldırarak 'Ben kendimi sabote ettim şef. İçim acıyarak gidiyorum" dedi. Ayrılmasına gerekçe olarak, 'çalıştığı okuldan çağrılmasını' gösterdi. Ancak izleyiciler Duygu'nun gidişini 'aldatılmasına' bağlıyor. MasterChef Duygu, geçtiğimiz günlerde nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklamıştı. Hafta içinde de yarışmayı bırakmak istediği, çekim ekibinin elemeyle gitmesine onay verdiği söylenmişti. Anlayacağınız durumlar karışık!

Günün kitabı

Kısa

New York Times çoksatanlar listesinin gediklisi yuzar Holly Goldberg Sloan’dan muzip, duygusal, şaşırtıcı ve karşı konulamaz bir dönüşüm öyküsü... // Domingo Yayınevi, 32 TL.

Günün videosu

Şu sıralar oldukça popüler olan K-Pop grubu BLACKPINK, yeni videosuyla YouTube'u sildi süpürdü. Bu video 3 günde 100 milyona yakın izlendi.

Günün albümü





Sektördeki modanın aksine Hande Yener single ile değil, dolu dolu bir albümle geri döndü. Sonbaharına neşe katmak, yaz tınılarıyla sezonu devam ettirmek isteyenler için birebir.

5 Ekim günlük burç yorumları