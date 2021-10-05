Güne Başlarken | 5 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında çıkan olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66 iş yerinden 12'si mühürlenmiş, denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi.

Uluslararası Para Fonu İcra Kurulu, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da aralarında bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, personele baskı yaptığı iddialarının sahibi, hukuk bürosu Wilmer Hale'in temsilcileriyle görüştü.

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını bildirdi.

Ankara'da evinin bahçesinde 11 köpek ölüsü bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda tuttuğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Meral T., konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Güne Dair Notlar

5 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 86 TL, euro ise 10, 27 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 29°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 18°C Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır, 12°C, 27°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Baht Oyunu, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masal, ATV: 20.00 Sinema: Çakallarla Dans 5, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: İçimizden Biri, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

Günün kitabı

Şoför Mustafa

1921’de ilk romanı “Kara Kitap”la okurlarıyla buluşan ve sonrasında sinemaya da uyarlanan “Fosforlu Cevriye” ile dikkatleri üzerine çeken yazar, gazeteci ve kadın hakları savunucusu (1903-1972) Suat Derviş’in “Şoför Mustafa” kitabı raflarda… Derviş’in bir zanaatkâr gibi yıllar içinde ustalaştığını kanıtlayan, daha önce farklı romanlarında ele aldığı, aklını ve ruhunu kurcalayan meselelerin, çatışmaların âdeta billurlaştığı bir roman “Şoför Mustafa”...

Yayıma hazırlayan Serdar Soydan’ın, Suat Derviş’in kariyeri boyunca tekrar tekrar ele aldığı konuları, benzer karakterleri irdelediği “Birbirinden Doğan Kadınlar ve Romanlar” başlıklı yazısıyla sunduğu 176 sayfalık roman, İthaki Türkçe’nin ‘Suat Derviş Serisi’nin 20. kitabı...

Günün köşe yazısı

Neler oldu. Roller değişti, formalar karıştı.

-Hızlı bir Maocu idi, Kemalist oldu.

-Öbürü, iyi bir sosyalistti, gitti gözü doymaz bir kapitalist oldu.

-Beriki? İnanç dünyasını hiç bilmezdi, şimdi birdenbire hidayete erdi... Hele öbürü? Koyu muhafazakar biriydi, bıraktı.

Cumbadan rumbaya geçiverdi. Hah şöyle: Artık kimsenin sırtında yumurta küfesi göremezsiniz.

Din ve milliyet değiştiren bile var. Sadece kulüp değiştiren yok. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

5 Ekim günlük burç yorumları