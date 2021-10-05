Güne Başlarken | 5 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Ekim 2021, Salı 07:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polisin yaptığı baskında çıkan olaylarla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66 iş yerinden 12'si mühürlenmiş, denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi.
- Uluslararası Para Fonu İcra Kurulu, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da aralarında bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, personele baskı yaptığı iddialarının sahibi, hukuk bürosu Wilmer Hale'in temsilcileriyle görüştü.
- ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını bildirdi.
- Ankara'da evinin bahçesinde 11 köpek ölüsü bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda tuttuğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Meral T., konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Güne Dair Notlar
- 5 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8, 86 TL, euro ise 10, 27 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 29°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 18°C Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır, 12°C, 27°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Baht Oyunu, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masal, ATV: 20.00 Sinema: Çakallarla Dans 5, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: İçimizden Biri, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı
Günün kitabı
Şoför Mustafa
1921’de ilk romanı “Kara Kitap”la okurlarıyla buluşan ve sonrasında sinemaya da uyarlanan “Fosforlu Cevriye” ile dikkatleri üzerine çeken yazar, gazeteci ve kadın hakları savunucusu (1903-1972) Suat Derviş’in “Şoför Mustafa” kitabı raflarda… Derviş’in bir zanaatkâr gibi yıllar içinde ustalaştığını kanıtlayan, daha önce farklı romanlarında ele aldığı, aklını ve ruhunu kurcalayan meselelerin, çatışmaların âdeta billurlaştığı bir roman “Şoför Mustafa”...
Yayıma hazırlayan Serdar Soydan’ın, Suat Derviş’in kariyeri boyunca tekrar tekrar ele aldığı konuları, benzer karakterleri irdelediği “Birbirinden Doğan Kadınlar ve Romanlar” başlıklı yazısıyla sunduğu 176 sayfalık roman, İthaki Türkçe’nin ‘Suat Derviş Serisi’nin 20. kitabı...
Günün köşe yazısı
Neler oldu. Roller değişti, formalar karıştı.
-Hızlı bir Maocu idi, Kemalist oldu.
-Öbürü, iyi bir sosyalistti, gitti gözü doymaz bir kapitalist oldu.
-Beriki? İnanç dünyasını hiç bilmezdi, şimdi birdenbire hidayete erdi... Hele öbürü? Koyu muhafazakar biriydi, bıraktı.
Cumbadan rumbaya geçiverdi. Hah şöyle: Artık kimsenin sırtında yumurta küfesi göremezsiniz.
Din ve milliyet değiştiren bile var. Sadece kulüp değiştiren yok. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
5 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz, Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.
- BOĞA: Yapınıza ters gelse de çevrenize karşı politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden, isteklerinizi kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.
- İKİZLER: Bugün, sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacak, biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması yüzünden yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklıktan ileri geliyor.
- ASLAN: Bugün çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu şekilde değiştiriyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinize çevreniz tarafından destek var.
- BAŞAK: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyonunuzu artırıyor. Bugün epey hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.
- TERAZİ: Değişkenlik göstermek için fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı öne çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
- AKREP: Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar yapacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler ve kardeşlerle duygusal bağlarınız güçlenecek. Akşam saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.
- YAY: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gün. Sosyal işlere ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalamıyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Dikkatli olmalısınız.
- KOVA: Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman kendinizi rahat ve enerjik hissediyorsunuz.
- BALIK: Bugün, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsanız harekete geçin. Fiziksel değişimler söz konusu.