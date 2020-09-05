Güne Başlarken | 5 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenen akrabanın ödemelerinin başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, kalecileri Steve Mandanda’nın corona virüse yakalandığını belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri için vade sınırının 60 aydan 36 aya indirdiğini duyurdu.

Güne Dair Notlar

4 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,43 TL, euro ise 8,81 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 28°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 37°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 18°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 40°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Buzdolabını akıllı kullanma rehberi

Buzdolabını doğru kullanma yöntemleriyle hem enerji tasarrufu sağlayıp hem yiyecekleri uzun süre taze tutabilir hem de buzdolabınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı buzdolabını akıllı kullanma yollarını paylaştı.

Televizyonda ne var?:

Yerli Dizi: Çatı Katı Aşk (KANAL D), Sinema: İntikam Oyunu (STAR), Sinema: Transformers 5: Son Şövalye (atv), Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW), Yerli Dizi: Zümrüdüanka (FOX)

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2020)

KOÇ: Olaylara farklı yorum getirmeniz mümkün. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi kazançlarınızı artırmakta kullanacağınız bir gün. Son günlerde yaşadığınız problemler canınızı sıkıyor.

Olaylara farklı yorum getirmeniz mümkün. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi kazançlarınızı artırmakta kullanacağınız bir gün. Son günlerde yaşadığınız problemler canınızı sıkıyor. BOĞA: Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi sizin davranış biçiminizle ilgili. Yaşama baktığınız köşeler çok önemli. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, dikkatli olun.

Duygusal konularda beklediğiniz şartların gelişmesi sizin davranış biçiminizle ilgili. Yaşama baktığınız köşeler çok önemli. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, dikkatli olun. İKİZLER: Bugün birçok farklı çalışma içinde olmanıza rağmen iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz çevrenizde merak konusu olacak. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön plana çıkıyor. Rahatladığınızı göreceksiniz.

Bugün birçok farklı çalışma içinde olmanıza rağmen iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz çevrenizde merak konusu olacak. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön plana çıkıyor. Rahatladığınızı göreceksiniz. YENGEÇ: Hedeflerinize yaklaşırken çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz. Kendinizi yenilemenin zamanı geldi.

Hedeflerinize yaklaşırken çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz. Kendinizi yenilemenin zamanı geldi. ASLAN: Değerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışacaksınız. Kısa vade çözümleri tercih etmelisiniz.

Değerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışacaksınız. Kısa vade çözümleri tercih etmelisiniz. BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz. Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi kullanmak için birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Bazen her şeyden bıktığınızı hissediyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz. Kendinizi değerlendirmek ve bilgilerinizi kullanmak için birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Bazen her şeyden bıktığınızı hissediyorsunuz. TERAZİ: İş gücünüz yüksek. Bu nedenle birçok arkadaşınız sizinle ortak iş yapmak istiyor. Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla dikkat çekiyorsunuz.

İş gücünüz yüksek. Bu nedenle birçok arkadaşınız sizinle ortak iş yapmak istiyor. Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla dikkat çekiyorsunuz. AKREP: Hoş ve zarif yönlerinizle karşı cins üzerinde epey etkili olacağınız bir gün. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür bilinç altınızın hızlı çalışmasını sağlıyor. Düşüncelerinizi gizlediğinizde daha başarılı çalışmalar yapıyorsunuz.

Hoş ve zarif yönlerinizle karşı cins üzerinde epey etkili olacağınız bir gün. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür bilinç altınızın hızlı çalışmasını sağlıyor. Düşüncelerinizi gizlediğinizde daha başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. YAY: Maddi açıdan bir sorgulama içinde olacaksınız. Sevdiklerinizin masrafları karşısında zor anlar yaşayabilirsiniz. Mücadele etmek yerine kesin tavrınızı koymalı ve düşüncelerinizden ödün vermemelisiniz. Herkesten farklısınız.

Maddi açıdan bir sorgulama içinde olacaksınız. Sevdiklerinizin masrafları karşısında zor anlar yaşayabilirsiniz. Mücadele etmek yerine kesin tavrınızı koymalı ve düşüncelerinizden ödün vermemelisiniz. Herkesten farklısınız. OĞLAK: Yaşam enerjiniz yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Bugün çevrenizi farklı gözlemliyorsunuz.

Yaşam enerjiniz yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Bugün çevrenizi farklı gözlemliyorsunuz. KOVA: Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi deneyin. Cazibeniz dikkat çekiyor. İkili ilişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen karmaşalar yaşıyorsunuz.

Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi deneyin. Cazibeniz dikkat çekiyor. İkili ilişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen karmaşalar yaşıyorsunuz. BALIK: İilişkinizde yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkilenecek ve yaşam biçiminizi onun istekleri doğrultusunda yönlendirmek isteyeceksiniz. Bunu severek ve isteyerek yapacağınız bir gün.

5 Eylül gününe damga vuran olaylar