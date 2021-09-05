Güne Başlarken - 5 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Eylül 2021, Pazar 07:44 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
- Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde varılan ateşkesi bozup bölge halkını göçe zorlamak isteyen Beşşar Esed rejimi güçleri, il merkezinde 2,5 aydır kuşatmada tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi’ne gece saatlerinde yeniden şiddetli saldırı başlattı.
- Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Merve Özbey ve Kıraç konser verdi.
- Bitlis’te, 2021 yılının ilk 8 ayında 4 bin 96 kaçak göçmen yakalandı, 107 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.
- Sultangazi yolunda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Otomobil içinde bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
2 Eylül günlük burç yorumları
KOÇ: Çevreyle ilişkilerinizin öne çıkmasıyla sosyal yaşantınız da hareketlenmeye başlayacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci başlatmalı, bir hedef seçmeli ve işinize sıkı sarılmalısınız.
BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerden kaçınmalı, masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egonun ne kadar zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.
İKİZLER: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlarda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Olayları zaman belirleyecek.
YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi irdelemekten yorulmuyorsunuz. Partnerinizle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen gösterirseniz her şey düzelir.
ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmanın planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin size kazandıracağı prestije değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı yüksek tutuyor ve hırslarınızda aşırıya kaçıyorsunuz.
BAŞAK: Siz kalite ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için hayal kırıklığına uğradığınız zaman kendinizi geriye çekiyorsunuz. Çevreyle ilişkilerin yoğun olduğu bir gün.
TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken biraz çekingensiniz.
AKREP: Bugün partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız onun hoşuna gidecek. Beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını beklemeniz hata değil. Suçluluk duymamalısınız.
YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar istiyorsanız onun fikirlerine saygı gösterin.
OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklanacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların size prestij kazandıracağını bilmelisiniz.
KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız davranışlarınızda temkinli olun. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Bugün değişik ortamlarda bulunabilirsiniz.
BALIK: Eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir, günü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.