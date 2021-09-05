Güne Başlarken - 5 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde varılan ateşkesi bozup bölge halkını göçe zorlamak isteyen Beşşar Esed rejimi güçleri, il merkezinde 2,5 aydır kuşatmada tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi’ne gece saatlerinde yeniden şiddetli saldırı başlattı.

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Merve Özbey ve Kıraç konser verdi.

Bitlis’te, 2021 yılının ilk 8 ayında 4 bin 96 kaçak göçmen yakalandı, 107 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Sultangazi yolunda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Otomobil içinde bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

2 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ: Çevreyle ilişkilerinizin öne çıkmasıyla sosyal yaşantınız da hareketlenmeye başlayacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci başlatmalı, bir hedef seçmeli ve işinize sıkı sarılmalısınız.

BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerden kaçınmalı, masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egonun ne kadar zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.

İKİZLER: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlarda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Olayları zaman belirleyecek.

YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi irdelemekten yorulmuyorsunuz. Partnerinizle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen gösterirseniz her şey düzelir.

ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmanın planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin size kazandıracağı prestije değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı yüksek tutuyor ve hırslarınızda aşırıya kaçıyorsunuz.

BAŞAK: Siz kalite ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için hayal kırıklığına uğradığınız zaman kendinizi geriye çekiyorsunuz. Çevreyle ilişkilerin yoğun olduğu bir gün.

TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken biraz çekingensiniz.

AKREP: Bugün partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız onun hoşuna gidecek. Beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını beklemeniz hata değil. Suçluluk duymamalısınız.

YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar istiyorsanız onun fikirlerine saygı gösterin.

OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklanacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların size prestij kazandıracağını bilmelisiniz.

KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız davranışlarınızda temkinli olun. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Bugün değişik ortamlarda bulunabilirsiniz.

BALIK: Eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir, günü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.











