Güne Başlarken | 5 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede günlük vefat sayılarının 100’ün altına indiğini belirterek, "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." çağrısında bulundu.

Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'nin Karadeniz'de Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında keşfettiği doğal gaz sahalarında yılda 20 milyar metreküp üretim yapılmasıyla ithalat faturasının yıllık 5-6 milyar dolar azalacağı tahmin ediliyor.

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin bazılarını gevşetme kararı aldı.

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobildeki yangın söndürülürken, İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı, tünelin saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde ilk hattın inşasının tamamlandığını belirterek, "İkinci hatta çalışmalar sürüyor. İlk hattan gaz sevkiyatı 10 gün içerisinde başlayabilir." dedi.

Güne Dair Notlar

5 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,68 TL euro ise 10,55 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 14°C, 22°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 21°C, 31°C Ankara, Parçalı bulutlu. 8°C, 19°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 19°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 15°C, 32°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Onlar korunma - kollanma falan değil, mesleklerine dönmek istiyorlar. Onlar destek falan değil, yüce bir aşkla bağlandıkları müziğe dönmek istiyorlar... Hayata, sevgiye, hakka, hukuka ve helal ekmeğin piştiği fırına dönmek istiyorlar. Müzisyenler, ince ruhlu insanlardır, onlara bahşiş veya harçlık vermek kimin haddi? Devlet, önce bunu bilmeli ve müzisyene öyle yaklaşmalıdır. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Dokuzuncu Cemiyet - Leigh Bardugo

Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü Adayı Goodreads okurlarına göre 2019'un En İyi Fantastik Romanı! Galaxy "Alex" Stern, Yale Üniversitesi birinci sınıf öğrencileri arasından tuhaflığıyla sıyrılan bir genç. Los Angeles'ta büyüyen ve her türlü belaya bulaşabileceği bir hayat yaşayan Alex, vahşi bir cinayet mahallinden sağ çıkan tek kişi. Yirmi yaşında ama birçok açıdan hâlâ boyundan büyük işlere kalkışan biri… Ve bir gece arkadaşlarını, sevgilisini, bildiği her şeyi kaybetti. Hastane yatağında uyandıktan sonra hayatı tamamen değişti. Alex, üniversitedeki cemiyetlerin faaliyetlerini denetleyen bir grubun parçası oldu, peki ama neden? Geçmişiyle ilgili sorulara cevaplar arayan Alex, kendini birden sihirli ve gizemli cemiyetlerin, Kadim Sekizli'nin ortasında buldu.

5 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: İlişkiniz varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Bugün görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.

BOĞA: Ay’ın bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar yüzünden temkinli gidiyorsunuz.

İKİZLER: İletişim gezegeni Merkür, burcunuzda geri gidiyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerine yol açabilir, dikkatli olun.

YENGEÇ: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması yeni aşkları gündeme getirebilir. İskelet sisteminizi korumalısınız.

BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizem içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

TERAZİ: Güçlü duygulara sahip olduğunuz için çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

AKREP: Tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gururunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri gündemde olabilir. Bugün, özgüveniniz yüksek.

YAY: Yaşam enerjiniz güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğini önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: İlgi alanlarınızda değişim içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu.

KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Zamanı iyi kullanarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla keyifli zaman geçireceksiniz.

BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişime karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Dinlenmeye çalışın.