Güne Başlarken | 5 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanarak, enkaz kaldırma çalışmasının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var" bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien, Pensilvanya eyaletini kazandıklarını ilan etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde corona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'den sonra kepenklerini indirdi.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı bildirildi.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 7-8-39-55-61-72-60 (Joker) oldu.

Güne Dair Notlar

5 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,45 TL euro ise 9,91 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 27°C Parçalı bulutlu Ankara, 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu Trabzon, 16°C, 19°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 18°C Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün kitabı

Var Mısın Ki Yok Olmaktan Korkuyorsun? - Farabi

Günün köşe yazısı

“Düşünmek ruhun

kendi kendiyle konuşmasıdır...”

Türk bir ailenin çocuğu olarak bin yüz elli yıl önce dünyaya gelen ve hayatı boyunca müzik, felsefe, botanik, matematik ve mantık alanında sayısız eserler kaleme alan Farabi, ilim ve düşün dünyasında “öğretmen” kabul edilen Aristoteles’ten sonra “ikinci öğretmen” kabul edilmiştir.

Sadece filozofları değil, sayısız bilimadamını da derinden etkilemiş, akımların ve icatların ilham kaynağı olmuştur.

Varlıklı bir ailenin ferdi olarak saraya yakın olmasına rağmen siyasi iradeyi tamamen reddedip kendini ilme adamıştır. Günde yalnızca bir öğün yemekle hayatını sürdüren Farabi, zamanının her saniyesini ilimle geçirmeye gayret göstermiştir.

Çünkü Farabi’ye göre insan ilmi aramakla mükelleftir. İlmi bulmak, onu öğrenmek ve onu anlatmak zorundadır.

İlim Çin’de bile olsa kalkıp peşine düşmek gerekir. İnsan ilim için yaşamıyorsa ıstırap içinde, anlamsız ve mutsuz bir ömür geçiriyordur. Çağımız insanının anlamlı ve anlamsız gayretleriyle yüzleşmesi ve yeniden bir yaşam kurgusu inşa etmesi açısından Farabi’nin ilham dolu hayatı ve çalışmaları örnek alınacak niteliktedir.

5 Kasım günlük burç yorumları