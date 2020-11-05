Güne Başlarken | 5 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Kasım 2020, Perşembe 07:39 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanarak, enkaz kaldırma çalışmasının titizlikle sürdüğü kaydedildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 214 "acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık" bina, 201 "orta hasarlı" bina, 1431 "az hasarlı" bina tespit edildi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var" bilgisini paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien, Pensilvanya eyaletini kazandıklarını ilan etti.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde corona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'den sonra kepenklerini indirdi.
Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı bildirildi.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 7-8-39-55-61-72-60 (Joker) oldu.
Güne Dair Notlar
- 5 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,45 TL euro ise 9,91 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 27°C Parçalı bulutlu Ankara, 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu Trabzon, 16°C, 19°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 18°C Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün kitabı
Var Mısın Ki Yok Olmaktan Korkuyorsun? - Farabi
Günün köşe yazısı
“Düşünmek ruhun
kendi kendiyle konuşmasıdır...”
Türk bir ailenin çocuğu olarak bin yüz elli yıl önce dünyaya gelen ve hayatı boyunca müzik, felsefe, botanik, matematik ve mantık alanında sayısız eserler kaleme alan Farabi, ilim ve düşün dünyasında “öğretmen” kabul edilen Aristoteles’ten sonra “ikinci öğretmen” kabul edilmiştir.
Sadece filozofları değil, sayısız bilimadamını da derinden etkilemiş, akımların ve icatların ilham kaynağı olmuştur.
Varlıklı bir ailenin ferdi olarak saraya yakın olmasına rağmen siyasi iradeyi tamamen reddedip kendini ilme adamıştır. Günde yalnızca bir öğün yemekle hayatını sürdüren Farabi, zamanının her saniyesini ilimle geçirmeye gayret göstermiştir.
Çünkü Farabi’ye göre insan ilmi aramakla mükelleftir. İlmi bulmak, onu öğrenmek ve onu anlatmak zorundadır.
İlim Çin’de bile olsa kalkıp peşine düşmek gerekir. İnsan ilim için yaşamıyorsa ıstırap içinde, anlamsız ve mutsuz bir ömür geçiriyordur. Çağımız insanının anlamlı ve anlamsız gayretleriyle yüzleşmesi ve yeniden bir yaşam kurgusu inşa etmesi açısından Farabi’nin ilham dolu hayatı ve çalışmaları örnek alınacak niteliktedir.
5 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: İlişkilerinizde ani ataklar yapmayın. Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz. Beklediğiniz teklifin gecikmesi sıkıntı yaratabilir. Ortak proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz.
- BOĞA: Duygusal konulara uzak görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Ay’ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.
- İKİZLER: Sosyal hayatınızda yenilenmeler söz konusu. Çocukları olanlar, onların eğitimleri ile ilgili bazı problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.
- YENGEÇ: Ailenizle ilgili sorunları abartmadan çözmelisiniz. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler ortaya çıkabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı ve sakin olmalısınız.
- ASLAN: Yakın arkadaşlarınızın olumsuz davranışları sizin işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecek. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Dostlarınızın size önereceği fikirler var.
- BAŞAK: Sizi sıkan durumlardan uzaklaşın. Her şartı gözden geçirip duygusal bağlantılardan kurtulmayı deneyin. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. Güven ihtiyacı içindesiniz.
- TERAZİ: Çevre koşullarını gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Dengelerinizi istemeden zorlayabilirsiniz, dikkat.
- AKREP: Duygularınızın önde olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil. Her duygu için ödün vermek zorunda kalıyorsunuz.
- YAY: Özgürlüğünüzü kullanamayabilirsiniz. Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmayın. Bazen canınız sıkılıyor.
- OĞLAK: İşinizle ilgili sözleri zamanında yerine getirmeye önem verin. Çünkü çalışma hayatında buna benzer iş disiplinleri, kişinin performansı ile direkt bağlantılı olan parametrelerdir. Yediklerinize dikkat edin.
- KOVA: Seyahatlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşiniz konusunda hatalara meydan vermeme mücadelenizin size nelere mal olduğunu kimse bilemez. Hiç kimseye anlatma çabası içinde de olmayın.
- BALIK: İşinizde duygusal bir doyum sağlamak istiyorsanız yanlış gündesiniz. Çevrenin dertlerini dinlemekle yetinmelisiniz. Partnerinizin tavırlarını çok fazla büyütüyorsunuz. Her şeyi geride bırakmalısınız.