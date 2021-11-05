Güne Başlarken | 5 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel (42), yürüyerek evine giderken, önceden tanıdığı Selçuk G.'nin (44) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kendisini de yaralayan Selçuk G.'nin tedavi altına alındığı belirtildi.

Denizli'de müşteri gibi aracına binen 3 kişinin başına sert bir cisimle vurup, kendisini bayılttıktan sonra yaklaşık 1000 TL'sinin gasp edildiğini söyleyen taksi şoförü Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde gasp yalanı ortaya çıkan taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın, gerçeği anlattı. Yalgın, ifadesinde, sevgilisinden bebeği olduğunu, parayı onların harcaması için verdiğini, ardından da başına vurup, bayılmış numarası yaptığını anlattı. 'suç uydurma', 'kamu görevlilerini oyalama' suçlarından hakkında işlem yapılan Yalgın, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan ulaşım çalışanlarının salgın nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri durumunda ailelerinin tazminat alamayacağı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Marmara Denizi ve Adalar, Cumhurbaşkanı kararıyla "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edildi.

Güne Dair Notlar

5 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,70, euro ise 11,21 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 8°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 12°C, 24°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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5 Kasım günlük burç yorumları