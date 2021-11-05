Güne Başlarken | 5 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
05 Kasım 2021, Cuma 07:19 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık bir ay önce evlenen İlknur Gökay Tuncel (42), yürüyerek evine giderken, önceden tanıdığı Selçuk G.'nin (44) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kendisini de yaralayan Selçuk G.'nin tedavi altına alındığı belirtildi.
Denizli'de müşteri gibi aracına binen 3 kişinin başına sert bir cisimle vurup, kendisini bayılttıktan sonra yaklaşık 1000 TL'sinin gasp edildiğini söyleyen taksi şoförü Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde gasp yalanı ortaya çıkan taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın, gerçeği anlattı. Yalgın, ifadesinde, sevgilisinden bebeği olduğunu, parayı onların harcaması için verdiğini, ardından da başına vurup, bayılmış numarası yaptığını anlattı. 'suç uydurma', 'kamu görevlilerini oyalama' suçlarından hakkında işlem yapılan Yalgın, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan ulaşım çalışanlarının salgın nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri durumunda ailelerinin tazminat alamayacağı bildirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Marmara Denizi ve Adalar, Cumhurbaşkanı kararıyla "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edildi.
Güne Dair Notlar
- 5 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,70, euro ise 11,21 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 8°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 12°C, 24°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Sana Söz, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru
5 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal ortam kurmak istiyorsunuz.
- BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahatça ifade ettiğiniz için çevreniz kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla organizasyonlar içinde olacağınız bugün girişimciliğiniz hızlı şekilde ön plana çıkıyor. Tepki alabilirsiniz.
- İKİZLER: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi hep vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.
- YENGEÇ: Olabilecek aksilikler konusunda donanımlı hissediyorsunuz. Çevrenizde birçok farklı oluşuma karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantıkla baktığınız için çözüme ulaşmanız zor olmuyor.
- ASLAN: Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin finans konularında fikirleri olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bırakın insanlar istedikleri gibi düşünsün.
- BAŞAK: Çevrenizle yoğun iletişim içindesiniz. Kardeşlerle ilgili yolculuklar söz konusu. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koymak istiyorsunuz.
- TERAZİ: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevre koşullarını irdelemekten korkmuyorsunuz. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına fazla izin vermemelisiniz. Gücünüz daha da artıyor.
- AKREP: Dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişiminin size kazandıracağı bir şey yok. Bugün fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmalara girmemelisiniz.
- YAY: Kendi bildiğinizi okuyan bir yapınız var. Sizi dizginlemek adeta imkansız. Sadece mantığınıza hitap edildiği zaman ikna oluyorsunuz. Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İç sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek felsefi konuşmalar yapacaksınız.
- KOVA: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugünlerde, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.
- BALIK: Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızı kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir.